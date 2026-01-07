Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararında

Açıklanan takvime göre Merkez Bankası, 2026 yılında toplamda 8 kez Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirecek. Bu düzenleme, bankanın piyasa dinamiklerine daha odaklı ve derinlemesine analizlerle yanıt verme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Yılın ilk ve en kritik faiz kararı ise 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00’te ilan edilecek. Bu ilk toplantı, sadece faiz oranını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda Merkez Bankası'nın 2026 yılındaki enflasyon hedefi ve sıkılaştırma politikalarına dair ilk güçlü sinyali verecek.