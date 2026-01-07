Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararında

Gözler Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararında. Ekonomi dünyasında nefesler tutulurken, piyasalar bu ilk kararın yılın geri kalanındaki enflasyonla mücadele ve para politikası rotasını nasıl şekillendireceğini merakla bekliyor.
1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Açıklanan takvime göre Merkez Bankası, 2026 yılında toplamda 8 kez Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirecek. Bu düzenleme, bankanın piyasa dinamiklerine daha odaklı ve derinlemesine analizlerle yanıt verme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Yılın ilk ve en kritik faiz kararı ise 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00’te ilan edilecek. Bu ilk toplantı, sadece faiz oranını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda Merkez Bankası'nın 2026 yılındaki enflasyon hedefi ve sıkılaştırma politikalarına dair ilk güçlü sinyali verecek.
Piyasadaki genel beklenti, Merkez Bankası’nın Ocak ayı toplantısında 100 veya 200 baz puanlık bir indirime giderek politika faizinde aşağı yönlü bir hareketi başlatacağı yönünde yoğunlaşıyor.
Ekonomi çevreleri, Ocak ayındaki bu ilk kararın yeni yılın mali disiplini ve döviz kuru dengeleri üzerinde belirleyici bir etkisi olacağını öngörüyor. Karar metninde yer alacak ifadeler, bankaların kredi maliyetlerinden yatırım araçlarının getirisine kadar geniş bir yelpazede finansal piyasaları yeniden şekillendirecek. İş dünyası ve yatırımcılar, 22 Ocak’taki açıklamaya kilitlenirken, TCMB’nin şeffaflık ve öngörülebilirlik vizyonu çerçevesinde yayımladığı bu takvim, ekonomik aktörlerin yıllık planlamalarını yapmalarına olanak sağlıyor.