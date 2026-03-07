Gübre hammaddesi üre için yeni düzenleme: İthalatta gümrük vergisi sıfırlandı

Ticaret Bakanlığı, gübrenin hammaddesi olan üre ithalatında gümrük vergisinin yeniden düzenlendiğini duyurdu. ​​​​​​​​​​"İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Bakanlık tarafından konuyla ilgilin yapılan açıklamada, tarım sektöründe üreticilerin maliyet artışlarını önlemek ve bu sebeple gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla, gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi çin gümrük vergilerinin sıfırlandığı kaydedildi.

"İç ve dış piyasalar yakından takip edilmeye devam ediliyor"

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli bir şekilde gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için iç ve dış piyasaların yakın takip edildiği de belirtildi:

"Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığımız temel gıda ürünlerinde ve tarımsal hammaddelerde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte gözetilmesi amacıyla, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanmakta ve gerekli tedbirleri zamanlıca almaktadır.

Bu çerçevede, bölgemizdeki gelişmeler ve tedarik süreçlerine yansımaları dikkate alınarak, tarım sektöründe üreticilerimizin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla, gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlanmıştır.

Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli ve istişare içinde, gıda ürünlerinde arz-güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."