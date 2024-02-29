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  • Prof. Dr. Ahmet Ercan yıkıcı depremlerdeki zamanlamaya dikkat çekti

Prof. Dr. Ahmet Ercan yıkıcı depremlerdeki zamanlamaya dikkat çekti

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'deki depremlerin oluş sıklığına dikkat çekerek, "Türkiye’de her iki yılda bir yıkıcı deprem olur" uyarısında bulundu.

29 Şubat 2024 | 14:11
Prof. Dr. Ahmet Ercan yıkıcı depremlerdeki zamanlamaya dikkat çekti

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'deki deprem tehlikesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ercan, depremlerin oluş sıklığına ilişkin veriler paylaşarak, "Türkiye’de her iki yılda bir yıkıcı deprem olur. Son 100 yılda olan depremlerin ortalama yıkım gücü IX, büyüklüğü M6,5’dur" dedi.

Deprem uzmanı, "Bu depremlerde tasarlanmış yapılarda önemli yaralanma, eğilme, toprakta sıvılaşma, gelişigüzel yapılarda büyük yaralanma, kısmen göçme görülür" uyarısını da yaptı.

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