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  • Prof. Dr. Tüysüz haritalarla anlattı: İstanbul için 4 deprem senaryosu

Prof. Dr. Tüysüz haritalarla anlattı: İstanbul için 4 deprem senaryosu

Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, olası bir Marmara depreminin İstanbul'u nasıl etkileyeceğine dair büyüklükleri 6.9 ile 7.6 arasında değişen 4 ayrı senaryo paylaştı. Tüysüz amacının korkutmak değil bilgilendirmek olduğunu söylüyor...

21 Ağustos 2023 | 17:34
Son Güncellenme: 21 Ağustos 2023 | 18:30
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Prof. Dr. Tüysüz haritalarla anlattı: İstanbul için 4 deprem senaryosu

Marmara'da olası bir deprem megakent İstanbul'u nasıl etkileyebilir? Deprem uzmanı Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz eski adı twitter olan X platformu üzerinden haritalar eşliğinde 4 senaryo paylaştı. Okan Tüysüz'ün paylaşımları şöyle:

Marmara'da olacak deprem İstanbul'u nasıl etkiler? Bu sorunun cevabı büyük ölçüde olacak depremin yeri ve büyüklüğü ile ilgili. Bu ikisini biliyorsanız depremin nereleri nasıl sarsacağını hesaplayabilirsiniz. Bunu da net olarak bilmeniz güç olduğu için senaryolar hazırlar, enkötü duruma göre hazırlıkları yaparsınız. Böylece hangi yapı hangi şiddette (mühendislik hesaplarında ivme ile) sarsılabilir bunu belirler buna göre yapıyı depreme hazırlarsınız. İzleyen twitlerde size 4 senaryo göndereceğim. Bu haritalarda ölçek şiddettir.

#DepremŞiddeti I den XII ye kadar ölçeklenir, ancak haritalarda IX ve üzeri tek sembol ile gösterilmiştir. Bazı şiddet değerleri tabloda verilmiştir. Senaryo'da Le Pichon vd tarafından yayınlanan fay modeli kullanılmıştır.

4 SENARYO


"Senaryo-1: Sadece Adalar fayı kırılırsa 6.9 büyüklüğünde deprem beklenir (Şiddet değil). Tuzla ve Adalar'da zayıf zeminlerde yerel olarak IX şiddet değerlerine ulaşılır."


"SENARYO 2: Tekirdağ çukurluğu ile Yeşilköy açıkları arasında Orta Marmara fayı fay kırılırsa deprem büyüklüğü 7.2 olur, Büyükçekmece'den Eminönü'ne kadar sahile yakın alanlarda şiddet IX a, çok zayıf zeminlerde X değerine ulaşabilir"


"SENARYO 3: Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa (zayıf ancak olası bir senaryo) deprem büyüklüğü 7.5, olası şiddet Mimarsinan-Eminönü sahiline paralel olarak 10-15 km boyunca ve Anadolu yakasının zayıf zeminlerinde IX ve üzeri olabilir."


"SENARYO 4: Tüm faylar (1912 depreminin Marmara içerisinde kırdığı yerler dahil) birlikte kırılırsa (zayıf, olasılık) deprem büyüklüğü 7.6 olur. Mimarsinan-Eminönü sahili boyunca 20 km, Anadolu yakasında 10 km lik bir şerit içinde zayıf zeminlerde şiddet IX ve üzeri olur."

Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın devamında da şunları kaydetti:

“Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın. Bilinmezlikler ve farklı yorumlar çok fazladır. Modellerde çok sayıda varsayım kullanılmaktadır, kullanılan parametrelerde küçük bir değişiklik modelleri büyük ölçüde değiştirebilir, lütfen haritalara bakarken bu gerçeği hatırda tutun.”

 


 

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