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ULAK Haberleşme ve Düzce Üniversitesi arasında işbirliği

ULAK Haberleşme ile Düzce Üniversitesi arasında gelecek nesil haberleşme teknolojileri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

09 Temmuz 2024 | 14:27
ULAK Haberleşme ve Düzce Üniversitesi arasında işbirliği

ULAK Haberleşme, Düzce Üniversitesi ile gerçekleştirdiği haberleşme teknolojileri alanında protokol imzaladı. 

Gerçekleşen iş birliği kapsamında; ULAK Haberleşme ve Düzce Üniversitesi, karşılıklı olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayabilecek. Bu hizmetler, haberleşme teknolojileri alanında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek. İki kurum akademik, bilimsel ve teknolojik açıdan ortak çalışmalar yürütecek. Böylece yenilikçi çözümler üretmeye ve sektördeki gelişmeleri hızlandırmaya katkıda bulunacak. Aynı zamanda öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler arasında bilgi alışverişini ve ortak projeleri teşvik edecek. Böylece, genç yeteneklerin gelişimi desteklenecek ve akademik çalışmalar hız kazanacak.

İmza töreninde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. R. Ruşen Kömürcü; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve akademisyenler bir araya gelerek iş birliğinin önemini ve geleceğe dair beklentilerini paylaştılar. 

 

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Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
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