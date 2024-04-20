ARA
Bist 100
9530,47
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,5259
0,4394%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7507
0,5416%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0683
0,0932%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2489,45
1,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 'Yıl sonuna kadar hedefimiz 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmak'

'Yıl sonuna kadar hedefimiz 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmak'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmet ihracatında yıl sonu hedefi olan 110 milyar dolara ulaşmayı, bu vesileyle cari açığın kapatılmasına önemli katkı sağlamayı öngördüklerini bildirdi.

20 Nisan 2024 | 15:11
'Yıl sonuna kadar hedefimiz 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmak'

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'da iş dünyasından kişilerin katılımıyla Hizmet İhracatı Strateji Konferansı'nı düzenlediklerini belirtti.

Hizmet ihracatının son yıllarda küresel anlamda hızlı büyüme kaydettiğini ve ürettiği ekonomik değer bakımından ülke ekonomilerinde hayati yer tuttuğunu ifade eden Bolat, dünya ticaretinde yeri artan sektörün, küresel hasılanın üçte ikisini ve istihdamın yüzde 50'sini oluşturduğuna dikkati çekti.

Bolat, Türkiye'yi ileriye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"2024 yılında da aynı başarıları devam ettirmek niyetindeyiz. Bu ivmeyle yıl sonu hedefimiz olan 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı, bu vesileyle cari açığın kapatılmasına yine önemli katkı sağlamayı düşünüyoruz. Bu hedefe ulaşma yolculuğumuzda daima bizlerle olan Hizmet İhracatçıları Birliğimize (HİB) ve HİB Yönetim Kurulu Başkanı'mız Sayın Şekib Avdagiç'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemiz ekonomisini dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmak ve vatandaşlarımızın refahını artırmak için Ticaret Bakanlığı olarak üzerimize düşen sorumluluğu her alanda layıkıyla taşımaya devam edeceğiz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2489,45 1,07%
  • ALTIN ONS 2380,44 0,81%
  • BIST 100 9530,47 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,276 -0,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37513 -0,14958%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,26 0,1011%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5259 0,4394%
  • EURO/DOLAR 1,0683 0,0932%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7507 0,5416%
  • STERLIN/DOLAR 1,24671 0,108%
Günün En Çok Okunanları
Bakan Şimşek, ABD'deki etkinlikte neler söyledi?
ITServ Technology, olimpiyat komitesini yapay zekayla destekleyecek
ITServ Technology, olimpiyat komitesini yapay zekayla destekleyecek
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Turizm 60 milyar dolar hedefine odaklandı
Turizm 60 milyar dolar hedefine odaklandı
21 yıl önce başladı: Türk dizi sektörünün hedefindeki yeni dev ülke
21 yıl önce başladı: Türk dizi sektörünün hedefindeki yeni dev ülke
Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk etkisi
Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk etkisi
Romanya’daki tesis ile hedef büyüttü
Romanya’daki tesis ile hedef büyüttü
İsrail'in İran misillemesi kripto piyasasını vurdu: Bitcoin'de sert düşüş
GERİ
İLERİ
Bakan Şimşek, ABD'deki etkinlikte neler söyledi?
ITServ Technology, olimpiyat komitesini yapay zekayla destekleyecek
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Turizm 60 milyar dolar hedefine odaklandı
21 yıl önce başladı: Türk dizi sektörünün hedefindeki yeni dev ülke
ITServ Technology, olimpiyat komitesini yapay zekayla destekleyecek
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Turizm 60 milyar dolar hedefine odaklandı
21 yıl önce başladı: Türk dizi sektörünün hedefindeki yeni dev ülke
Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk etkisi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Turizm 60 milyar dolar hedefine odaklandı
21 yıl önce başladı: Türk dizi sektörünün hedefindeki yeni dev ülke
Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk etkisi
Romanya’daki tesis ile hedef büyüttü
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL