"Z Kuşağı, finansal alışkanlıkları değiştiriyor"

Dijitalleşmenin etkisiyle birlikte bireylerin finansal davranışlarında önemli değişiklikler yaşanıyor. Özellikle 18-30 yaş arası kullanıcılar, finansal hizmetlerde hız, erişilebilirlik ve kullanıcı deneyimini önceliklendiriyor. Z kuşağının artan etkisi, finans sektörünü geleneksel yapılardan uzaklaştırarak daha çevik, şeffaf ve dijital odaklı bir yapıya dönüştürüyor.

Kadınlar riskten kaçıyor, erkekler yüksek volatiliteye yöneliyor

Kadın ve erkek kullanıcılar arasında da belirgin finansal davranış farkları bulunuyor. Araştırmalar, kadın kullanıcıların riskten kaçınan yatırım davranışları sergilediğini, erkeklerin ise daha yüksek volatilite içeren varlıklara yöneldiğini gösteriyor. Bu farklılıklar, ürün konumlandırmalarında cinsiyet ve yaş bazlı özelleştirme gereksinimini beraberinde getiriyor.

Faiz, resesyon, kripto en çok arananlar arasında

Son dönem verileri, ekonomiyle ilgili aramalarda da genç kuşağın yüksek ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Google Trends'e göre son üç ayda en çok aranan terimler arasında “faiz”, “resesyon”, “kripto para vergisi” ve “kur korumalı mevduat” yer aldı. En yoğun arama yapan grup ise 25-34 yaş arası kullanıcılar oldu.

“Z kuşağının enerjisi, sektörün geleceğini şekillendirecek”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hayat Finans Kurumsal İletişim Direktörü Gülhan Cantürk, sektördeki dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu neslin mobil uygulamalara, dijital bankalara ve yenilikçi yatırım platformlarına yoğun ilgileri, sektörün dinamiklerini kökten değiştiriyor. Türkiye’nin ilk lisanslı dijital bankası Hayat Finans olarak bu değişimi bir fırsat olarak görüyoruz. Ürün geliştirme süreçlerimizden kullanıcı iletişim kanallarımıza kadar her alanda gençlerin beklentilerini merkeze lıyoruz. Teknolojide insan odaklı yaklaşımlarımızla, kullanıcı dostu, erişilebilir ve şeffaf çözümler sunarak bu neslin ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Mobil uygulamalarımız üzerinden sunduğumuz finansal yönetim araçları ve kişiselleştirilmiş yatırım önerileri, kullanıcıların finansal karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca yapay zekâ destekli müşteri hizmetlerimizle, 7/24 erişilebilir bir deneyim sağlıyoruz. Bu dönüşüm ihtiyacı, sadece teknolojik bir yenilenme değil, aynı zamanda finansal hizmetlerde güven ve kullanıcı memnuniyetini artırma fırsatıdır. Hayat Finans olarak, Z kuşağının bu dinamik enerjisini sektörün geleceğini şekillendiren bir itici güç olarak değerlendiriyor, teknoloji odaklı ve kullanıcı dostu çözümlerle ilerliyoruz.”

“Markaların, gençlerin değer dünyasına hitap etmesi gerekiyor”

Finansal okuryazarlık oranlarındaki artışla birlikte, bireysel yatırımcı profili de çeşitleniyor. Genç kullanıcılar hisse senedi, BES ve dijital tasarruf araçlarına yönelirken, bu eğilim sosyal medya ve dijital içeriklerle şekilleniyor.

Dijital mecralarda yürütülen pazarlama faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Clickzone Kurucu Ortağı Alper Boyer ise finans sektöründeki bu dönüşümün yalnızca ürünlerle sınırlı olmadığını, iletişim biçiminin de kökten değiştiğini vurguluyor: “Z kuşağının dijital davranışları yalnızca bankacılık ürünlerini değil, o ürünlerin nasıl anlatılması gerektiğini de yeniden tanımlıyor. Bu kuşağın beklentileri, klasik reklam modellerinin ötesine geçilmesini gerektiriyor. Artık tek yönlü iletişim yerini; etkileşimli, samimi ve veri odaklı içerik stratejilerine bırakıyor. Clickzone olarak biz, genç kullanıcıların dijital mecralardaki tüketim alışkanlıklarını yakından analiz ediyor, pazarlama stratejilerimizi bu içgörülerle kurguluyoruz. Mikro içerik formatları, mobil uyumlu video serileri, sosyal medya üzerinden yürütülen eğitici kampanyalar ve finansal influencer iş birlikleri, bu stratejinin önemli yapı taşları arasında yer alıyor. Ancak sadece dikkat çekmek yeterli değil; sürdürülebilir bir ilişki kurmak gerekiyor. Bu nedenle markaların, gençlerle uzun vadeli bir bağ kurabilmek için onların değer dünyasına hitap eden içeriklerle varlık göstermesi gerekiyor. Günümüzün finans kullanıcıları bilgiye hızla ulaşmakla kalmıyor; o bilginin kaynağını, güvenilirliğini ve kendisiyle ne kadar örtüştüğünü de sorguluyor. Biz de bu bilinçle, kullanıcıya yalnızca anlatan değil, dinleyen ve diyalog kuran bir iletişim modelini benimsiyoruz.”

Z kuşağı ile şekillenen yeni finansal davranışlar, sektördeki tüm aktörleri daha inovatif, daha dijital ve daha etkileşimli çözümler üretmeye zorluyor. Hayat Finans ve Clickzone gibi kurumlar, bu dönüşümde öncü rol üstlenerek genç kullanıcıları doğru anlayan, teknolojiyi merkeze alan ve iletişimde şeffaflığı temel alan yaklaşımlar geliştiriyor.