2026 yılı takvimi, resmi tatillerin stratejik günlere denk gelmesiyle çalışanlar için tam bir "tatil yılı" olma özelliği taşıyor. Belirttiğiniz gibi, sadece 9,5 gün yıllık izin kullanarak hafta sonları ve resmi tatilleri birleştirip toplamda 38 gün dinlenme şansı elde etmek mümkün.
1 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor?
1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi, hiçbir ek izin kullanmadan Cuma-Cumartesi-Pazar şeklinde 3 günlük bir dinlenme fırsatı sunuyor. Bu, bahar döneminin ilk kısa kaçamağı için ideal.
2026 Tatil Köprüleri ve Stratejik İzin Planı
|Tatil Dönemi
|Resmi Günler
|Alınacak İzin
|Toplam Tatil
|Ramazan Bayramı
|20-22 Mart (Cuma-Pazar)
|19 Mart (Yarım Gün)
|4 Gün
|23 Nisan
|23 Nisan Perşembe
|24 Nisan Cuma
|4 Gün
|1 Mayıs
|1 Mayıs Cuma
|İzin Gerekmiyor
|3 Gün
|19 Mayıs
|19 Mayıs Salı
|18 Mayıs Pazartesi
|4 Gün
|Kurban Bayramı
|27-30 Mayıs (Çarş-Cmt)
|25-26 Mayıs (1,5 Gün)
|9 Gün
|15 Temmuz
|15 Temmuz Çarşamba
|13-14 veya 16-17 Tem.
|5 Gün
|29 Ekim
|29 Ekim Perşembe
|30 Ekim Cuma
|4 Gün
|Yılbaşı (2027)
|1 Ocak Cuma
|İzin Gerekmiyor
|3 Gün