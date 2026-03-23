1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor?

2026 yılı takvimi, resmi tatillerin hafta içine denk gelmesiyle çalışanlar ve öğrenciler için birçok "köprü tatil" fırsatı sunuyor. Yılın ilk yarısında yoğunlaşan tatil günleri, planlama yapmak isteyenler için oldukça avantajlı görünüyor. Peki 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor?

Ekonomist
[email protected]

2026 yılı takvimi, resmi tatillerin stratejik günlere denk gelmesiyle çalışanlar için tam bir "tatil yılı" olma özelliği taşıyor. Belirttiğiniz gibi, sadece 9,5 gün yıllık izin kullanarak hafta sonları ve resmi tatilleri birleştirip toplamda 38 gün dinlenme şansı elde etmek mümkün.

1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi, hiçbir ek izin kullanmadan Cuma-Cumartesi-Pazar şeklinde 3 günlük bir dinlenme fırsatı sunuyor. Bu, bahar döneminin ilk kısa kaçamağı için ideal.

2026 Tatil Köprüleri ve Stratejik İzin Planı

Tatil DönemiResmi GünlerAlınacak İzinToplam Tatil
Ramazan Bayramı20-22 Mart (Cuma-Pazar)19 Mart (Yarım Gün)4 Gün
23 Nisan23 Nisan Perşembe24 Nisan Cuma4 Gün
1 Mayıs1 Mayıs Cumaİzin Gerekmiyor3 Gün
19 Mayıs19 Mayıs Salı18 Mayıs Pazartesi4 Gün
Kurban Bayramı27-30 Mayıs (Çarş-Cmt)25-26 Mayıs (1,5 Gün)9 Gün
15 Temmuz15 Temmuz Çarşamba13-14 veya 16-17 Tem.5 Gün
29 Ekim29 Ekim Perşembe30 Ekim Cuma4 Gün
Yılbaşı (2027)1 Ocak Cumaİzin Gerekmiyor3 Gün
