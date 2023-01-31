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10 traktör firmasına rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

31 Ocak 2023 | 10:55
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10 traktör firmasına rekabet soruşturması

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurul tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla 10 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

Söz konusu teşebbüsler, AGCO Tarım Makineleri Tic. Ltd. Şti, Argo Tractors Turkey Traktör San. ve Tic. Ltd. Şti, Başak Satış Pazarlama ve Yatırım AŞ, Erkunt Traktör Sanayi AŞ, Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ, IPSO Tarım AŞ, Kubota Turkey Makine Ticaret Ltd. Şti, Same Deutz Fahr Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ, Türk Traktör ve Ziraat Makinaları AŞ oldu.

Öte yandan, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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