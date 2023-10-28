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  • 100'üncü yıla özel madeni 5 lira: 100 milyon adet basıldı, yarın tedavüle çıkıyor

100'üncü yıla özel madeni 5 lira: 100 milyon adet basıldı, yarın tedavüle çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı "5 Türk lirası" hatıra parası yarın tedavüle sunulacak.

28 Ekim 2023 | 18:07
Son Güncellenme: 28 Ekim 2023 | 18:21
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100'üncü yıla özel madeni 5 lira: 100 milyon adet basıldı, yarın tedavüle çıkıyor

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.

Yarın tedavüle verilecek "5 Türk lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz, özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yapmaktadır." ifadeleri de yer aldı.

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