Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak Darphane tarafından hatır paralar basıldı. 100. Yıl hatıra paralarının ön yüzünde sırasıyla dairesel olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından bugüne kadar görev yapan 12 Cumhurbaşkanının rölyefleri ile "Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı" ve "Türkiye Yüzyılı" logoları yer alıyor. Paranın diğer yüzünde ise fon olarak geometrik dokuyla çalışılmış Atatürk rölyefi, ön planda da tekrarlı şekilde "100" sayıları ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" logosu bulunuyor.

HATIRA PARA NASIL, NEREDEN ALINIR?

Peki hatır para nasıl alınır? 100. yıla özel hatıra paralar 30 Ekim 2023 Pazartesi gününden tarihinden itibaren Darphane'nin

E-Mağaza web sitesi ya da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Beşiktaş mağazasından temin edilebilecek.

HATIRA PARANIN ÖZELLİKLERİ

Darphane hatıra paraların özelliğini şöyle açıklamıştı:

"Bu '100' sayıları içinde Cumhuriyet'imizin ilanından günümüze kadar her alanda yapılan yeniliklerin birkaçına vurgu yapılmıştır; savunma sanayimizin ülkemize kattığı 'Hürkuş' ve 'Hürjet', ulaştırma alanımızda 'Yüksek Hızlı Tren', 'TOGG' ve '1915 Çanakkale Köprüsü', İslamiyet'in simgesi 'Çamlıca Camii', geçmişten günümüzdeki tarımsal yeniliklerimizi anlatan 'Traktör kullanan Atatürk' ve günümüz modern tarımını anlatan 'biçerdöver', Cumhuriyet devrimleriyle kadınlarımıza tanınan 'seçme ve seçilme hakkı' ve 'kadınlarımızın spordaki başarısı', Cumhuriyet'in kuruluşunda rol alan 'Türk milleti' ve Cumhuriyet'imizin ve demokrasinin savunulmasına sembol olmuş 'Bayrak tutan Türk milletimizin olduğu rölyef, bilim insanlarımızdan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ve Prof. Dr. Aziz Sancar rölyefleri kullanılmıştır. Ayrıca kırmızı mine ile çalışılmış 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı' logosu kullanılmıştır."

100. YILA ÖZEL 5 LİRALAR

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılı "5 Türk lirası" hatıra paraları bastırdı. Paralar bugünden itibaren tedavüle sunuldu. "5 Türk lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.



