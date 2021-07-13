İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ağustos ayından itibaren; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecekler” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“Ağustos ayından itibaren; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecekler” dedi.

Ağustos ayından itibaren;

15 yaş altı çocukların veli veya vasileri;

e-Devlet üzerinden

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE GİTMEDEN

Kimlik Başvurusu yapabilecekler ⬇️ ➡️ Nüfus'ta işler, her gün daha da kolaylaşıyor @TCNufus pic.twitter.com/WSwwLAM8PF — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 13, 2021

Yılın ilk yarısında e-Devlet üzerinden 43 milyon 103 bin 554 işlem gerçekleştirildi

Bakn Soylu, sosyal medya hesabından e-Devlet hizmetlerine ilişkin 2020 ve 2021 yılına ait verileri paylaştı.

Buna göre, vatandaşlık başvurularının elektronik ortama aktarılmasıyla birlikte e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmet sayısı 38 oldu.

e-Devlet üzerinden 2021 yılının ilk yarısında 43 milyon 103 bin 554, 2020’de ise 71 milyon 894 bin 662 işlem gerçekleştirildi.

En çok sorgulama, 13 milyon 15 bin 911 ile alt-üst soy bilgisi olurken, bunu 11 milyon 410 bin 506 ile barkodlu yerleşim yeri, 8 milyon 570 bin 497 ile barkodlu nüfus kayıt örneği, 2 milyon 966 bin 409 ile 3’ü bir yerde sorgulama takip etti.

Bakan Soylu, Nüfus Dijital Arşiv Projesi kapsamında ise 404 milyon sayfalık belgenin dijitalleştirildiğini, 768 bin 46 sayfanın da restore edildiği bilgisini paylaştı.