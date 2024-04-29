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150 bin TL evlenme kredisine başvuru sayısı açıklandı: En çok talep Hatay'dan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gençlere evlilik desteği kapsamında sunulan faizsiz krediye 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinden 7 bin 888 çift başvurdu.

29 Nisan 2024 | 12:42
150 bin TL evlenme kredisine başvuru sayısı açıklandı: En çok talep Hatay'dan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gençlere evlilik desteği kapsamında sunulan ve başvuruların 15 Şubat'ta alınmaya başlandığı faizsiz krediye 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinden toplam 7 bin 888 çift başvurdu.

Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kuruldu.

Fon kapsamında, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hayata geçirildi. Proje ile evlenmeyi planlayan çiftlere, ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunularak evliliklerinin daha sağlam bir temele oturmasına yardımcı olunması hedefleniyor.

Söz konusu projeye başvurular 15 Şubat'ta "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandı. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

Aynı zamanda çiftlere, evlilik öncesi ve sonrası eğitimle danışmanlık hizmetleri de sağlanıyor.

Kredi, resmi nikahın ardından hesaplara yatırılmaya başlayacak

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin pilot uygulaması, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

Fondan yararlanmak isteyen çiftler, pilot illerden 15 Şubat itibarıyla projeye başvurmaya başladı. Bu kapsamda bugüne kadar 7 bin 888 çift, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ne başvurdu. Gençlerden sıfır faize başvuru en çok Hatay'dan yapıldı.

Değerlendirmesi yapılan ve olumlu sonuçlanan çiftler, mart ayı itibarıyla evlilik öncesi eğitimlere katıldı. Çiftlere kredisi, resmi nikahlarının ardından hesaplarına yatırılmaya başlayacak.

Şu an sadece 5 pilot ilden başvuruların alındığı program, ilerleyen süreçte fon kaynaklarına göre tüm gençleri kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalması gerekiyor

Projeden yararlanabilmek için eşlerden birinin, 6 Şubat'taki depremde ve başvuru anında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya ya da Gaziantep'in Nurdağı ile İslahiye ilçelerinden birinde ikamet ediyor olması ve başvurunun burada ikamet eden kişi tarafından yapılması gerekiyor.

Adayların, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında 30 yaşından gün almamış olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması şartı aranıyor.

Çiftlerden, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartı aranırken, son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamının 2 asgari ücretten fazla olmaması gerekiyor.

Adaylardan, Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi isteniyor.

Başvuracak kişilerin, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmaması gerekiyor.

Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye, "https://www.aile.gov.tr/duyurular/evlenecek-genclerin-desteklenmesi-projesi/" adresinden ulaşılabiliyor.

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