Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı sorusu da bugün yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır.” bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bağış tutarı 2 milyar lirayı buldu.” dedi.

“Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Kurallara riayet ederek gösterdikleri sabır ve fedakarlık için vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

NORMALLEŞTİRME ADIMLARI 10 MART ÖNCESİNE DÖNÜŞ DEĞİL

“Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek durumundayız.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. Bunlardan 300’ündeki karantina uygulaması sona ererken, 112’sinde devam ediyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız giderek azalıyor.” ifadelerini kullandı.

TAMAMEN ESKİ GÜNLERE DÖNMÜYORUZ

“Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz.” diyen Erdoğan, “Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek mecburiyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL KORUMA KALKANINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu.” dedi.

“Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı bir konuma getirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullanan Erdoğan, sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceklerini söyledi.

Erdoğan, “Türkiye’nin salgın krizini yönetmedeki başarısı başta bilim adamları olmak üzere herkesin ilgisini çekmiş durumdadır.” açıklamasında bulundu.

19 MAYIS DAHİL 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA SINIRLANDIRILMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır.” bilgisini verdi.

Erdoğan, “Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.” dedi.

9 İLE DAHA GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLANDIRILMASI KALDIRILDI

Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ’a giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığını söyledi.

EMEKLİ MAAŞLARI

Mayıs ayı işsizlik ödemelerini öne çektiklerini kaydeden Erdoğan, “Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs’tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, noterlerde normal çalışma düzenine geçilmesini de sağladıklarını söyledi.

2020 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI

Hasatla beraber yaş çay alımlarının başlayacağını belirten Erdoğan, 2020 yıl yaş çay alım fiyatının 3 lira 27 kuruş olarak belirlendiğini söyledi.

Erdoğan, “İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır.” bilgisini verdi.

ILISU BARAJI’NIN TÜRBİNİ 19 MAYIS’TA HİZMETE ALINIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden biri olan Ilısu Barajı’nın 6 türbininden ilkini 19 Mayıs’ta hizmete alacağımızın müjdesini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum.” dedi.

CUMHUR İTTİFAKINI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ

Cumhur İttifakı’nı daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, “2023 seçimlerinde milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Bizim hesaplaşma usulumuz hukuk, hesaplaşmaya yerimiz sandıktır.” dedi.

“Türkiye’nin tüm saldırılara rağmen hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu, bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecek.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Ekonomimize ve ekonomi yönetimimize kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsi amaçların gayet iyi farkındayız.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Meydanı FETÖ’den PKK’ya, Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynaklı husumet odaklarına kadar, şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız.” dedi.

TÜM SAĞLIKÇILARIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

Erdoğan, “12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle salgın sürecinde canla başla çalışan tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.” açıklamasında bulundu.