ARA
DOLAR
33,99
0,08%
DOLAR
EURO
37,71
-0,34%
EURO
GRAM ALTIN
2728,77
-0,69%
GRAM ALTIN
BIST 100
9771,16
-1,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

16 kişinin mal varlıkları donduruldu

Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

07 Eylül 2024 | 09:45
16 kişinin mal varlıkları donduruldu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesine istinaden 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ve terörizmin finansmanı suçu kapsamına giren fiillerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin bulunması karara gerekçe gösterildi.

Karar, söz konusu kişiler hakkında mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletçe 1 yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde yürürlükten kaldırılabilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2728,77 -0,69%
  • ALTIN ONS 2497,31 -0,78%
  • BIST 100 9771,16 -1,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,306 -0,795%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35719 0,5084%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,35 1,6596%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9851 0,0798%
  • EURO/DOLAR 1,1086 -0,2232%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7132 -0,3383%
  • STERLIN/DOLAR 1,3129 -0,39451%
Borsa Haberleri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
GERİ
İLERİ
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL