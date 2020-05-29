Yeni genelgeyle 18 yaş altındakiler velileriyle seyahat edebilecek. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar ve gençler ihtiyaca göre velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek. Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı’nın 18 yaş altındakiler ve 65 yaş üstü kişiler için yayımladığı genelge şöyle:

65 YAŞ ÜZERİ VE 18 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 03 Haziran Çarşamba ve 05 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Genelgedeki maddeler şöyle:

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

18-20 YAŞ İÇİN YASAK KALKTI

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

ÇOCUKLAR VELİLERİYLE KREŞE, AİLE BÜYÜKLERİNE GİDEBİLECEK

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için;

31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında,

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için;

03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.