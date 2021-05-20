Turan, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu köprünün ülke için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Köprünün birçok işlevi yerine getireceğini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

“Cumhuriyet dönemimizin heyecanlarını bir kenara bırakın, Osmanlı’nın son döneminde bile bu bölgede köprü yapılır mı, tünel olur mu diye projeler, çalışmalar var. Yani 100 yılın değil, birkaç yüzyılın rüyası, bu toprakların konusu. Asya ile Avrupa’yı, aynen tarihte milletimizle Troya’da olduğu gibi bağlayan yer artık burası. Bundan 5 bin sene önce Asya ile Avrupa bağlantısını Troya görüyordu. Bugün bu köprüler Asya ile Avrupa’yı bağlayacak. Hem Avrupa ile aramızdaki sorunları azaltacak hem iletişimi artıracak bir kapı da bu köprü olacak. Bu köprüyü sadece bir ulaşım merkezi olarak görmüyoruz. Bırakın tarımı, turizmi, bir tek ambulansımızın, hastamızın İstanbul’a giderken geminin kalkmaması bile bu köprünün yapılma sebebidir.”