ARA
DOLAR
34,04
0,16%
DOLAR
EURO
37,62
-0,26%
EURO
GRAM ALTIN
2727,23
-0,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
9752,56
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

2. el araç fiyatları 3 ay sonra yükselişe geçti

VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi'nin Ağustos 2024 sonuçlarını paylaştı. Buna göre 2. el araç fiyatları üç aylık bir aradan sonra ağustosta yüzde 2,7 yükseldi.

09 Eylül 2024 | 11:07
2. el araç fiyatları 3 ay sonra yükselişe geçti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaAI Fiyat Endeksi Ağustos 2024 sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları yılın sekizinci ayında yüzde 2,7 arttı.

Kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, mayıs ve haziranda düşüş gösteren, temmuz ayında sabit kalan ikinci el araç fiyatları, ağustos ayında artış gösterdi. Yılın sekizinci ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 2,7 yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarında belirleyici faktörleri, sıfır araç fiyatları, döviz kuru ve piyasadaki talebin oluşturduğunu belirtti.

Gözelekli, üç aylık bir aradan sonra ağustosta gerek sıfır araç fiyatları, gerekse döviz kurundaki artışa benzer bir oranda fiyat artışı gözlemlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bundan sonra talep faktörünün de etkin biçimde devreye girmesiyle daha canlı bir son çeyrek olacağına inanıyoruz. 2024 başı itibarıyla İkinci el araç fiyatlarındaki artış dövize ve enflasyona göre geride kalmıştı. Ancak makasın daha fazla açılacağını öngörmüyoruz. Son dönemlerde sıfır araç fiyatlarındaki artışı, otomotiv sektöründeki üretim maliyetlerinin artması ve hammadde tedarik sorunları doğrudan etkiliyor. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithal edilen araçların maliyetlerini etkileyerek ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. İlerleyen aylarda döviz trendine paralel biçimde fiyat hareketleri görmemiz sürpriz olmaktır."

İlgili Haberler
Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı geriliyor mu? Peugeot Türkiye genel müdüründen değerlendirme
Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı geriliyor mu? Peugeot Türkiye genel müdüründen değerlendirme
Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor
Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor
0
  • ALTIN GRAM - TL 2727,23 -0,06%
  • ALTIN ONS 2492,16 -0,21%
  • BIST 100 9752,56 -0,19%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,414 0,694%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35709 -0,00737%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,46 0,4807%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0407 0,1635%
  • EURO/DOLAR 1,105 -0,3243%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6154 -0,2594%
  • STERLIN/DOLAR 1,30877 -0,28837%
Borsa Haberleri
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımı belli oldu
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Yabancı yatırımcını en çok aldığı ve sattığı hisseler (9 Eylül)
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Beşiktaş'tan KAP'a SPK onayı açıklaması
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
GERİ
İLERİ
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımı belli oldu
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Yabancı yatırımcını en çok aldığı ve sattığı hisseler (9 Eylül)
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Beşiktaş'tan KAP'a SPK onayı açıklaması
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL