2. el araç fiyatları 3 ay sonra yükselişe geçti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaAI Fiyat Endeksi Ağustos 2024 sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları yılın sekizinci ayında yüzde 2,7 arttı.

Kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, mayıs ve haziranda düşüş gösteren, temmuz ayında sabit kalan ikinci el araç fiyatları, ağustos ayında artış gösterdi. Yılın sekizinci ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 2,7 yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarında belirleyici faktörleri, sıfır araç fiyatları, döviz kuru ve piyasadaki talebin oluşturduğunu belirtti.

Gözelekli, üç aylık bir aradan sonra ağustosta gerek sıfır araç fiyatları, gerekse döviz kurundaki artışa benzer bir oranda fiyat artışı gözlemlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bundan sonra talep faktörünün de etkin biçimde devreye girmesiyle daha canlı bir son çeyrek olacağına inanıyoruz. 2024 başı itibarıyla İkinci el araç fiyatlarındaki artış dövize ve enflasyona göre geride kalmıştı. Ancak makasın daha fazla açılacağını öngörmüyoruz. Son dönemlerde sıfır araç fiyatlarındaki artışı, otomotiv sektöründeki üretim maliyetlerinin artması ve hammadde tedarik sorunları doğrudan etkiliyor. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithal edilen araçların maliyetlerini etkileyerek ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. İlerleyen aylarda döviz trendine paralel biçimde fiyat hareketleri görmemiz sürpriz olmaktır."