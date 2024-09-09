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Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar son 1 ayda nasıl değişti? İşte 50 modellik liste

Otomobilde fiyat artışı furyası başladı. Cardata verilerine göre son bir ayda en çok zam yapan marka %7,34 ile Audi olurken, binek araçlarda ortalama fiyat 4.051.000 TL'ye, SUV'da 3.928.000 TL’ye yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçlarda fiyat artışı ise artan talebe rağmen genel pazarın altında kaldı. İşte 20 markanın ortalama zam oranları ve fiyatı en çok artan 50 model...

09 Eylül 2024 | 16:11
Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar son 1 ayda nasıl değişti? İşte 50 modellik liste

Ekonomist.com.tr / Türkiye otomobil pazarında son 1 ayda yaşanan fiyat artışları, döviz kurlarındaki değişimlerin ve sektörel dinamiklerin etkisiyle dikkat çekiyor. Özellikle Euro kurundaki son 1 aydaki %5,5’lik artış fiyatlara yansımış durumda. Peki, hangi segmentlerde ne kadar artış yaşandı? Elektrikli ve hibrit araçlar ne durumda? Kullanım tipine göre SUV/4x4 ve binek araçlar nasıl etkilendi? 

Otomotiv veri analiz şirketi Cardata, otomotiv pazarında son 1 aydaki fiyat değişimlerini analiz etti. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Otomobil fiyatlarının kur artışlarından etkilendiği net bir şekilde gözlemlense de, her segmentte aynı oranda yansımadığını ve özellikle Çinli markalar ile elektrikli araçlarda artışların daha sınırlı olduğunu söyleyebiliriz." dedi. 

Cardata'nın verilerine göre pazardaki fiyat değişimleri şöyle gerçekleşti: 

En yüksek artış D segmentinde 

  • A, B,C ve D segmentleri içinde binek otomobiller ve SUV kategorisindeki araçlar için en yüksek artışın %3,85 ile D segmenti araçlarda gerçekleşti. 
  • B segmenti ise %3,77’lik fiyat artışı ile dikkat çekiyor. 
  • C segmenti araçlar %2,82 artış ile daha ılımlı bir seyir izlerken, A segmenti %3,13 seviyesinde bir fiyat artışı kaydetti.

Elektrikli ve hibrit araçlarda durum ne?

  • Elektrikli araçlar son bir ayda %3,12 oranında fiyat artışı yaşadı. 
  • Hibrit araçlar da benzer bir trend izliyor. Elektrik/benzin motor tipine sahip hibrit modellerde ortalama artış %3,23 olarak hesaplandı. Elektrikli ve hibrit araçlar, artan taleplerine rağmen genel pazarın altında bir fiyat artışı gösterdi.

Çinli markalar daha sakin 

Türkiye pazarında son yıllarda hızla büyüyen Çinli markalar, son 1 ayda fiyat artışları açısından daha düşük seviyelerde kaldı. DFSK, Chery, BYD gibi markaların bulunduğu segmentlerde ortalama fiyat artışı son 1 ayda sadece %2,18 oldu. Bu oran, özellikle yerli ve Avrupa menşeli markalarla kıyaslandığında daha sınırlı bir artışa işaret ediyor.

SUV/4x4 ve binek araçlarda fiyat değişimleri 

  • Kullanım tipine göre yapılan analizde ise binek araçlar %4,19’luk fiyat artışıyla öne çıkıyor. Ortalama fiyatları Ağustos başında 3.856.000 TL iken, Eylül başında bu rakam 4.051.000 TL’ye yükseldi. 
  • SUV/4x4 segmentinde ise fiyat artışı daha sınırlı olup %2,98 seviyesinde kaldı. Bu segmentteki araçların ortalama fiyatı 3.788.000 TL’den 3.928.000 TL’ye yükseldi.

Kur artışı ne kadar yansıdı? 

  • Genel olarak A, B, C ve D segmentlerinde yer alan  araçlarda ortalama %3,23’lük bir fiyat artışı yaşandı. Bu oran, Euro kurundaki son 1 aydaki %5,5’lik artışa kıyasla daha düşük kalıyor. Fiyat artışlarının kurdaki değişimlere tam olarak uyum sağlamadığı, belirli segmentlerde daha sınırlı kaldığı görülüyor.
     

Son bir ayda en çok zam yapan ilk 20 markanın binek otomobiller ve SUV araçlar için ortalama fiyat artışları:

1. Audi: %7,34
2. Land Rover: %7,05
3. Hyundai: %6,98
4. Chery: %6,52
5. DFSK: %6,22
6. BMW: %5,58
7. Mercedes-Benz: %5,53
8. Peugeot: %5,39
9. Nissan: %5,38
10. Mini: %5,09
11. Seat: %4,98
12. Toyota: %4,36
13. Jaguar: %4,18
14. Jaecoo: %3,75
15. Honda: %3,59
16. Skoda: %3,53
17. Suzuki: %3,26
18. Renault: %2,96
19. Opel: %2,93
20. DS Automobiles: %2,62

 

Son bir ayda fiyatı en çok artan 50 model (08.08.2024-09.09.2024 fiyat değişimleri) 

 

 

 

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Songül Dalgıç Bilgili
Songül Dalgıç Bilgili




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