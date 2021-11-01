Otomist Otomotiv kurucusu Savaş Açıkgöz, 2. el otomobil pazarında kasım sonu ve aralık ayı içerisinde ciddi anlamda tedarik sorunu yaşanacağını belirterek, talep artışı ve bulunurluk sorunu nedeniyle fiyatlarda da yıl sonuna kadar yüzde 5-8’lik bir artış beklendiğini açıkladı.

İkinci el piyasasını değerlendiren Otomist Otomotiv kurucusu Savaş Açıkgöz, sıfır otomobilde yarı iletken sorununun 3. çeyrekte daha da derinleştiğini ve 2022 yarısına kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini kaydetti. Açıkgöz, “Eylül ayı itibarı ile toplam satış adedi 558 bin. Cumhurbaşkanına ÖTV ve matrah değişiklikleri ile ilgili yeni yetkiler verildi. Bu yetkiler çerçevesinde yeni kararlar alınmazsa yılsonu satış adedinin 730-760 bin bandında gerçekleşeceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

‘Pazar daralıyor, fiyatlar artıyor’

2. el otomobilde geçen seneye göre eylülde yaklaşık yüzde 20’lik bir satış kaybı yaşandığını açıklayan Açıkgöz şöyle devam etti:

“Pazar daralıyor ancak fiyatlar artıyor. 2021 yılı başından bu yana fiyatlarda yüzde 8-10 bandında artış oldu. 3. çeyreği oldukça sakin geçiren 2. el pazarı Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’e indirmesi ile dövizin artacağı beklentisi ile alım otomobil alıcıları da alım kararını erteleyerek beklemeye geçti. Pazar ekim sonu itibarı ile hareketlenmeye başlayarak yılsonuna kadar hareketlilik devam edecektir.”

“2. el pazarında tedarik sorunu yaşanacak”

Geçen hafta itibarıyla birçok markanın olmayan sıfır otomobillere yüzde 3-5 aralığında zam yaptığını kaydeden Açıkgöz, “Hatta birçok marka filo indirimlerini de iptal etti, bazıları da iptal etmeye hazırlanıyor. Bu durum 2. el pazarını ciddi anlamda etkilemiş olacak. 2. el pazarının en büyük tedarikçisi olan filolar sıfır otomobil alamayınca, araç bulabilenler de indirim alamayınca elindeki araçlarla sözleşmelerini devam ettirmek zorunda kalacaklar. Bu durumda 2. el pazarında kasım sonu ve aralık ayı içerisinde ciddi anlamda tedarik sorunu yaşanacaktır.” dedi.

Sıfır otomobilde yaşanan bulunurluk sorununun 2. el otomobile olan talebi artırması ve 2. elde de bulunurluk sorunu ile fiyatlarda yıl sonuna kadar yüzde 5-8’lik bir artış beklendiğini açıklayan Açıkgöz, 2022 için ise daha umutlu olduklarını ifade etti.