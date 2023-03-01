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  • EYT başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2 milyon 250 bin EYT'liye emeklilik yolu açıldı...

EYT başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2 milyon 250 bin EYT'liye emeklilik yolu açıldı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi yasalaşarak 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. Peki EYT başvuru şartları ne? EYT başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte adım adım e-devlet emeklilik başvurusu...

01 Mart 2023 | 10:45
Son Güncellenme: 01 Mart 2023 | 10:56
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EYT başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2 milyon 250 bin EYT'liye emeklilik yolu açıldı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. EYT başvuruları, yasanın Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlaması bekleniyor.

Genel Kurulda kabul edilen yasayla ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

EYT başvuru şartları neler?

  • 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.
  • EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.
  • Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.
  • Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.
  • Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

En düşük aylık 5500 TL

  • EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.
  • 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

E-devlet'ten EYT başvuruları nasıl yapılır? 

Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ya yapılabilecek.

SGK tarafından paylaşılan videoda e-devlet'ten yapılacak başvuru adımları şöyle anlatıldı:

e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi' belgesine tıklanacak.

Ekrandaki 'YENİ BAŞVURU' sekmesi tıklanacak.

'Tahsis talep' türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.

SSK kapsamında aylık talepe edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek.

Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

'Aylık alıyor mu?' sorusunda da "evet" ya da "hayır" cevabı mutlaka işaretlenmeli.

Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.



 

 

 

 

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