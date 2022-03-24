Pandemi ve yüksek enflasyon etkisiyle 2022’de şirketlerin ücret ve yan haklar politikaları değişti. En yüksek maaşı finans ve teknolojiyi birleştiren roller alırken, en düşük maaşı yönetici asistanı ve idari birimler aldı. Yan haklara sağlık sigortasının yanı sıra uzaktan çalışma paketleri eklendi.

Pandeminin ardından gelen yüksek enflasyon sorunu ücret politikalarında değişimi getirdi. Zam oranları yüzde 50’yi bulurken en çok kazanan sektör bankacılık ve finansal hizmetler oldu. Değişim ücretlerle sınırlı kalmadı.

Yan haklara yeni paketler eklendi. Uluslararası üst düzey işe alım ve danışmanlık şirketi Michael Page tarafından hazırlanan 2022 yılı ücret araştırmasına göre bankacılık & finansal hizmetler en yüksek maaş alan sektörler arasında ilk sırada yer aldı.

Hem kurumsal & yatırım bankacılığı hem de bireysel bankacılıkta risk, uyum ve denetim pozisyonları yüksek talep görmeye devam etti. Dijitalleşme ve inovasyon şirketleri; BT, dijital ve bankacılık bilgilerinin bir kombinasyonunu sunan profesyonelleri aramaya devam ediyor.

bir kombinasyonunu sunan profesyonelleri aramaya devam ediyor. Bu sektörde az deneyimli çalışanlar ortalama yıllık brüt 200 bin TL alırken, 12 yıldan fazla deneyime sahip çalışanın maaşı yıllık brüt 800 bin TL’nin üzerine çıkıyor.

Değişen trendlerle birlikte tüm sektörler giderek çok yönlü profesyonellere ihtiyaç duyuyor. Veri devrimi, yüksek Excel bilgisine, güçlü analitik becerilere sahip profesyonellere talep artıyor.

Finans rollerinde az deneyimli çalışanlar ortalama yıllık brüt 220 bin TL alırken, 10 yıldan fazla deneyime sahip çalışanın maaşı yıllık brüt 600 bin TL üstüne ulaşıyor.

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