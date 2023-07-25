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2023'te yaşam maliyeti en yüksek şehirler açıklandı! İstanbul kaçıncı sırada?

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer’ın mobil işgücüne yönelik ücret ayarlamalarında ve politikalarında referans kaynağı olan ve bu sene 29’uncusu gerçekleştirilen ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Listede İstanbul da var! İşte dünyanın en pahalı şehirleri....

25 Temmuz 2023 | 15:53
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2023'te yaşam maliyeti en yüksek şehirler açıklandı! İstanbul kaçıncı sırada?

Mercer, Yaşam Maliyeti Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, her şehirde konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200’den fazla kalemin karşılaştırmalı maliyetleri ölçüldü. 

Araştırmaya göre 2022'yi şekillendiren ekonomik faktörler, 2023'te mobil iş gücünü etkilemeye devam ediyor. Yıllardır dünyanın en pahalı şehri olan Hong Kong bu sene de ilk sıradaki yerini korurken, Singapur ise 2’inci sırada yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Zürih, uluslararası çalışanlar için Avrupa'nın en maliyetli şehri olmaya devam ediyor. Cenevre 4, Basel 5’inci sırada yer bulurken, geçen yıla göre bir basamak yükselen New York 6’ıncı sıraya yerleşti. 

Araştırmaya göre; Bern 7’inci, Tel Aviv 8’inci, Kopenhag 9’uncu ve Nassau ise 10’uncu sırada yer buldu. Uluslararası çalışanlar için dünyanın en ucuz şehri ise 227’inci sırada yer alan İslamabad oldu. 226’ıncı sırada yer alan Karaçi ve 225’inci sıradaki Havana diğer ucuz şehirler olarak sıralandı. İstanbul ise araştırmada 185’inci sırada yer buldu. 

En pahalı şehirler arasında 5 Avrupa şehri yer alıyor

Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması sonuçlarına göre; Zürih, Cenevre, Basel, Bern ve Kopenhag 2023'te expat çalışanlar için dünyanın en pahalı lokasyonları arasında ilk on arasında yer alan 5 Avrupa şehri oldu. Bu şehirlerin 4’ü İsviçre’de bulunuyor. Avrupa’nın diğer pahalı şehirleri arasında Londra 17’inci, Viyana 25’inci, Amsterdam 28’inci, geçen yıla göre 27 basamak yükselen Prag 33’üncü ve Helsinki 34’üncü sırada yer aldı. Paris ise 35’inci sıradaki yerini bu yıl da korudu. Paris, Fransa şehirlerinin en pahalısı olurken, onu 92’uncu sıradaki Lyon ve 121’inci sıradaki Toulouse izledi. 37’inci sıraya yerleşen Berlin, Almanya’nın en pahalı şehri olurken, onu 38’inci sıradaki Münih ve 48’inci sıradaki Frankfurt takip etti. Hamburg 62’inci, Stuttgart 69’uncu, Düsseldorf 74’üncü, Leipzig 91’inci ve Nürnberg 96’ıncı olarak Almanya’nın en ucuz şehirleri oldu. 

Bu yıl iki sıra gerileyen Dublin 51’inci sırada yer alırken, Milan 49’uncu ve Roma 59’uncu sırada yer buldu. Hollanda bir şehri Lahey ise 46’ıncı sırada yer aldı. Oslo 33 basamak yükselerek 60’ıncı olurken, Lizbon 117’inci sırada kendisine yer buldu. 2022’ye göre yükseliş gösteren Barselona 75’inci ve Madrid 83’üncü olurken, Stockholm ise 95’inci sırada yer aldı.  

 

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