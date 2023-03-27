2023 yılı kira geliri muafiyeti ne kadar? İşte 2023 kira geliri istisna tutarı

Yıl boyunca sağlanan kira geliri her yıl mart ayında beyan ediliyor. Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren ve 1 Mart'ta başlayan beyan dönemi için son 5 gün kaldı. Peki 2023 yılı kira geliri muafiyeti ne kadar? İşte 2023 kira geliri istisnası...

2023 yılı kira geliri muafiyeti ne kadar?

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren ve 1 Mart'ta başlayan beyan dönemi için son 5 gün kaldı.

Mükellefler, 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi konuttan 9 bin 500 bin TL, iş yerinden ise 70 bin TL'nin üzerinde kira getirisi sağlaması halinde gelir vergisi ödeyecek. Konutta sadece tek mesken için istisna uygulanacak. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan faydalanamayacak.

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.

İki eşit taksitte ödenebiliyor

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Hazine ve Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak.

Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek.​​​​​​​