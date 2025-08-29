Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, temizlik görevlisi olarak çalışmaya hak kazanan binlerce aday görevine başlayabilecek.
SİNOP TYP BAŞVURU TARİHLERİ VE KURA TARİHİ
Sinop genelinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 40 kişiye geçici istihdam imkânı sağlanacağı duyuruldu.
Sinop İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 27 Ağustos tarihinde imzalanan protokolle, kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla 40 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) düzenleneceği belirtildi. Bu program, 22 Eylül 2025 tarihinde başlayıp 21 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
Başvuru Bilgileri ve Şartları
Başvurular 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr veya ALO 170 hattı üzerinden yapılacak. Başvuru yapan katılımcılar, 10 Eylül 2025'te çekilecek noter kurasıyla belirlenecek.
Programa başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Başka bir SGK kaydının bulunmaması.
- Vergi mükellefi veya emekli olmamak.
- Açık öğretim hariç öğrenci olmamak.
- Hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması.
DÜZCE TYP BAŞVURU TARİHLERİ VE KURA TARİHİ
Düzce'de, İŞKUR ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 100 personel alınacak. Bu kişiler, 6 ay süreyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapacaklar.
Projeyle ilgili protokol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ve İŞKUR Müdürü Ferhat Acar tarafından imzalandı.
Başvuru Bilgileri
Başvuru Tarihleri: 1-5 Eylül 2025
Çalışma Süresi: 6 ay
Başvuru Kanalları:
- ALO 170 hattı
- www.iskur.gov.tr web adresi
- Doğrudan İŞKUR Müdürlüğü'ne giderek
İŞKUR TYP KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL AÇIKLANIYOR?
TYP kapsamında İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından adaylar için kura çekimi yapılıyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra noter onayı alındıktan sonra asil ve yedek liste adaylar ile paylaşılıyor. Adaylar başvuru yaptıkları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden duyuru ekranını takip ederek sonuçlara erişebiliyor. Ayrıca kura sonuçları e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.