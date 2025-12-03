ARA
  • Anasayfa
  • Haberler
  Hemşire maaşı ve uzman doktor maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı hesaplama

Hemşire maaşı ve uzman doktor maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı hesaplama

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur statüsünde olan Hemşire ve Uzman Doktor maaşları için 5 aylık kesinleşen zam oranına göre hesaplanan yeni tablo değerleri belli oldu. Peki Hemşire maaşı ve uzman doktor maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı hesaplama


Son Güncellenme:
Hemşire maaşı ve uzman doktor maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı hesaplama

Hemşire maaşlarında beklenen artış, toplu sözleşme zammı ve Kasım ayı enflasyon verileriyle netleşen 5 aylık enflasyon farkına göre yapılan hesaplamalarla belirlendi. 

Hemşire maaşı ve uzman doktor maaşı ne kadar olacak?

Hemşire maaşı ve uzman doktor maaşı ne kadar olacak?

Kasım ayı enflasyon verilerine göre kesinleşen 5 aylık enflasyon farkı ve Toplu Sözleşme zammı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, hemşire ve uzman doktor maaş beklentileri aşağıdaki gibidir:

Hemşire ve Uzman Doktor Maaşları (Ocak 2026 Beklentisi)

Unvan ve KademeTemmuz-Aralık 2025 Maaşı (Güncel)Ocak 2026 Maaş Beklentisi (5 Aylık Farka Göre)
Hemşire (Üniversite Mezunu, 5/1 Derecesi)61.759 TL72.597 TL
Uzman Doktor (1/4 Derecesi)126.119 TL148.252 TL

Bu hesaplamalar, memur maaşlarına en az yüzde 16,91 oranında bir zammın yansıtılmasıyla elde edilen minimum beklentilerdir.

Nihai Zam Notu: Maaşlara yansıyacak kesin zam oranı, 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon verisinin 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanmasıyla netleşecek.

5 AYLIK ENFLASYON ZAM FARKIYLA MESLEKLERE GÖRE HESAPLANAN MAAŞLAR

5 AYLIK ENFLASYON ZAM FARKIYLA MESLEKLERE GÖRE HESAPLANAN MAAŞLAR

 

MesleklerGüncel Maaş5 Aylık Kesinleşen Maaş
MEMUR52.617,00 TL61.851,28 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ73.792,00 TL86.742,50 TL
UZMAN DOKTOR126.119,00 TL148.252,88 TL
MÜHENDİS78.200,00 TL91.924,10 TL
AVUKAT73.515,00 TL86.416,88 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ76.659,00 TL90.112,65 TL
UZMAN ÖĞRETMEN67.776,00 TL79.658,93 TL
ÖĞRETMEN61.146,00 TL71.877,12 TL
PROFESÖR111.348,00 TL130.889,57 TL
BAŞKOMİSER74.490,00 TL87.563,00 TL
POLİS MEMURU68.084,00 TL80.032,74 TL
HEMŞİRE61.759,00 TL72.597,70 TL
VAİZ63.916,00 TL75.133,26 TL
TEKNİSYEN54.547,00 TL64.120,00 TL

Kesin Rakam Ne Zaman Belli Olacak?

Kesin Rakam Ne Zaman Belli Olacak?

Maaşlara yansıyacak olan net zam oranı, 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla birlikte belli olacaktır:

Açıklanma Tarihi: Kesin zam oranı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı 5 Ocak 2026 tarihinde netleşecektir.

Şu anki (Kasım ayı verileriyle netleşen) zam beklentisi, yüzde 11 Toplu Sözleşme zammına ek olarak 5 aylık kesinleşen yüzde 5,91 enflasyon farkıyla birlikte, yüzde 16,91'in üzerinde bir minimum artış olacağı yönündedir.
