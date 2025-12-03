Hemşire maaşı ve uzman doktor maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı hesaplama

Hemşire maaşlarında beklenen artış, toplu sözleşme zammı ve Kasım ayı enflasyon verileriyle netleşen 5 aylık enflasyon farkına göre yapılan hesaplamalarla belirlendi.
1 Hemşire maaşı ve uzman doktor maaşı ne kadar olacak?
Kasım ayı enflasyon verilerine göre kesinleşen 5 aylık enflasyon farkı ve Toplu Sözleşme zammı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, hemşire ve uzman doktor maaş beklentileri aşağıdaki gibidir:
Hemşire ve Uzman Doktor Maaşları (Ocak 2026 Beklentisi)
|Unvan ve Kademe
|Temmuz-Aralık 2025 Maaşı (Güncel)
|Ocak 2026 Maaş Beklentisi (5 Aylık Farka Göre)
|Hemşire (Üniversite Mezunu, 5/1 Derecesi)
|61.759 TL
|72.597 TL
|Uzman Doktor (1/4 Derecesi)
|126.119 TL
|148.252 TL
Bu hesaplamalar, memur maaşlarına en az yüzde 16,91 oranında bir zammın yansıtılmasıyla elde edilen minimum beklentilerdir.
Nihai Zam Notu: Maaşlara yansıyacak kesin zam oranı, 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon verisinin 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanmasıyla netleşecek.
2 5 AYLIK ENFLASYON ZAM FARKIYLA MESLEKLERE GÖRE HESAPLANAN MAAŞLAR
|Meslekler
|Güncel Maaş
|5 Aylık Kesinleşen Maaş
|MEMUR
|52.617,00 TL
|61.851,28 TL
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|73.792,00 TL
|86.742,50 TL
|UZMAN DOKTOR
|126.119,00 TL
|148.252,88 TL
|MÜHENDİS
|78.200,00 TL
|91.924,10 TL
|AVUKAT
|73.515,00 TL
|86.416,88 TL
|ŞUBE MÜDÜRÜ
|76.659,00 TL
|90.112,65 TL
|UZMAN ÖĞRETMEN
|67.776,00 TL
|79.658,93 TL
|ÖĞRETMEN
|61.146,00 TL
|71.877,12 TL
|PROFESÖR
|111.348,00 TL
|130.889,57 TL
|BAŞKOMİSER
|74.490,00 TL
|87.563,00 TL
|POLİS MEMURU
|68.084,00 TL
|80.032,74 TL
|HEMŞİRE
|61.759,00 TL
|72.597,70 TL
|VAİZ
|63.916,00 TL
|75.133,26 TL
|TEKNİSYEN
|54.547,00 TL
|64.120,00 TL
3 Kesin Rakam Ne Zaman Belli Olacak?
Maaşlara yansıyacak olan net zam oranı, 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla birlikte belli olacaktır:
Açıklanma Tarihi: Kesin zam oranı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı 5 Ocak 2026 tarihinde netleşecektir.
Şu anki (Kasım ayı verileriyle netleşen) zam beklentisi, yüzde 11 Toplu Sözleşme zammına ek olarak 5 aylık kesinleşen yüzde 5,91 enflasyon farkıyla birlikte, yüzde 16,91'in üzerinde bir minimum artış olacağı yönündedir.