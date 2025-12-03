Hemşire maaşı ve uzman doktor maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı hesaplama

Kasım ayı enflasyon verilerine göre kesinleşen 5 aylık enflasyon farkı ve Toplu Sözleşme zammı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, hemşire ve uzman doktor maaş beklentileri aşağıdaki gibidir:

Hemşire ve Uzman Doktor Maaşları (Ocak 2026 Beklentisi)

Unvan ve Kademe Temmuz-Aralık 2025 Maaşı (Güncel) Ocak 2026 Maaş Beklentisi (5 Aylık Farka Göre) Hemşire (Üniversite Mezunu, 5/1 Derecesi) 61.759 TL 72.597 TL Uzman Doktor (1/4 Derecesi) 126.119 TL 148.252 TL

Bu hesaplamalar, memur maaşlarına en az yüzde 16,91 oranında bir zammın yansıtılmasıyla elde edilen minimum beklentilerdir.

Nihai Zam Notu: Maaşlara yansıyacak kesin zam oranı, 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon verisinin 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanmasıyla netleşecek.