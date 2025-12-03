ARA
DOLAR
42,45
0,01%
DOLAR
EURO
49,46
0,13%
EURO
GRAM ALTIN
5733,54
-0,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
11067,59
-0,50%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte tablolarla memur ve memur emeklisi zam oranları

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte tablolarla memur ve memur emeklisi zam oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin Ocak 2026'da alacağı maaş zammının büyük bir kısmı kesinleşti. Peki Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte tablolarla memur ve memur emeklisi zam oranları...


Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte tablolarla memur ve memur emeklisi zam oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2026 maaş zammı büyük oranda belli oldu.  Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte zamlar kesinleşecek olsa da, Kasım ayı verisi belirleyici oldu:

5 aylık enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,56 olarak oluşmuştur. Bu zammın içerisinde yer alan enflasyon farkı ise yüzde 5,91'dir.

 

GÖREVDEKİ MEMURLARIN MAAŞLARI

Ocak-Temmuz 2025 maaşıTemmuz-Aralık 2025 maaşıMaaşa gelen 5 aylık zamOcak-Temmuz 2026 maaşı
119991.56138674.2424351.2164025.44
116623.04134781.2523667.6159448.84
115213.62133152.3823381.6157533.93
113388.95131043.6123011.3155054.86
111939.59129368.5922717.1153085.71
110933.43128205.7722512.9151718.70
109370.95126400.0122195.8149595.85
109348.33126373.8622191.2149565.11
107294.74124000.5321774.5146775.03
107156.33123840.5721746.4146586.97
106872.85123512.9521688.9146201.82
106299.23122850.0221572.5145422.48
106269.95122816.1821566.5145382.70
103725.26119875.2821050.1141925.38
102593.99118567.8820820.5140388.40
102586.01118558.6520818.9140377.55
102578.02118549.4220817.3140366.70
99546.22115045.5720202136247.57
98874.12114268.8220065.6135334.42
97651.02112855.2819817.4133672.67
94761.63109516.0119231129747.03
94721.70109469.8719222.9129692.78
94072.22108719.2619091.1128810.37
92395.28106781.2318750.8126532.01
89702.87103669.618204.4122873.98
88125.75101846.9217884.3120731.24
88116.43101836.1617882.4120718.59
88105.78101823.8517880.3120704.12
87967.37101663.8917852.2120516.07
87267.31100854.8317710.1119564.94
86982.50100525.6717652.3119177.98
85413.3798712.2317333.9117046.09
Ocak-Temmuz 2025 MaaşıTemmuz-Aralık 2025 MaaşıMaaşa Gelen 5 Aylık ZamOcak-Temmuz 2026 Maaşı
85368.1198659.9317324.7116984.61
85334.8498621.4817317.9116939.41
84813.1398018.5317212.1116230.59
84790.597992.3817207.5116199.85
83983.9897060.2817043.8115104.07
83628.6296649.616971.7114621.27
82366.9395191.4616715.6112907.08
81449.9494131.6916529.5111661.22
80144.3292622.7916264.6109987.35
80112.3892585.8816258.1109943.96
78688.3190940.0815969.1107909.16
78515.2990740.1315934107674.09
78509.9790733.9715932.9107666.86
78388.869059415908.3107502.31
78113.3690275.6115852.4107128.01
76952.8188934.3715616.9105551.24
75060.2786747.1515232.8102979.95
73463.1984901.414908.7100810.09
73342.0784761.4414884.1100645.54
73074.5684452.2714829.3100282.09
71786.2582968.3714568.498531.73
71430.0982552.6914496.398048.94
71312.4582415.814472.297888.01
71107.4982178.9214430.697609.54
69944.2880834.614194.696029.16
69812.5280682.3314167.895850.15
69780.5880645.4114161.395806.75
69656.880502.3714136.295638.58
69555.6680385.4714115.795501.16
68590.7579270.3313919.994190.2
67253.1977724.5213648.492372.94
67172.0177630.6913631.992262.64
Ocak-Temmuz 2025 MaaşıTemmuz-Aralık 2025 MaaşıMaaşa Gelen 5 Aylık ZamOcak-Temmuz 2026 Maaşı
66646.377023.1313525.391548.39
65468.4575661.8913286.289948.12
65351.3375526.5313262.589788.99
65063.8675194.313204.189398.42
64486.2574526.7513086.988613.65
64429.0274460.6113075.388535.9
64208.0974205.2913030.488235.73
64067.0174042.2413001.888044.06
64040.3974011.4812996.488007.9
63719.6573640.7912931.387572.12
63655.7673566.9612918.487485.32
63506.773394.6912888.187282.8
63444.1573322.412875.487197.82
62955.7172757.9112776.386534.2
62854.5672641.0112755.886396.77
62595.0372341.0812703.186044.17
62388.7472102.6712661.285763.9
62151.8471828.8812613.285442.04
62133.2171807.3512609.485416.72
60545.4469972.3712287.183259.51
60524.1569947.7612282.883230.58
60480.236989712273.983170.91
60188.7669560.1512214.882774.91
60108.9169467.8612198.682666.42
60086.2869441.711219482635.68
59865.3569186.3912149.182335.51
59149.3268358.8712003.881362.69
59804.1369115.6312136.782252.34
59742.9169044.8812124.382169.16
59076.1268274.281198981263.24
58445.2867545.2111860.980406.14
59724.2769023.3412120.582143.84
Ocak-Temmuz 2025 MaaşıTemmuz-Aralık 2025 MaaşıMaaşa Gelen 5 Aylık ZamOcak-Temmuz 2026 Maaşı
58903.1168074.3211953.981028.17
58808.6167965.1111934.780899.79
58771.3567922.0511927.180849.16
58487.8767594.4311869.680464.01
58258.9567329.8711823.180152.99
58181.7667240.6611807.580048.12
58445.2867545.2111860.980406.14
59724.2769023.3412120.582143.84
58903.1168074.3211953.981028.17
58808.6167965.1111934.780899.79
58771.3567922.0511927.180849.16
58487.8767594.4311869.680464.01
58258.9567329.8711823.180152.99
58181.7667240.6611807.580048.12
57508.3266462.3711670.879133.16
57846.3766853.0511739.479592.45
57460.4166406.9911661.179068.06
57379.2266313.1711644.678957.76
57212.8666120.911610.878731.73
57151.6466050.1511598.478648.56
57081.165968.6311584.178552.72
57073.1265959.411582.578541.87
57041.1765922.481157678498.47
56916.0765779.911550.678328.5
56918.7365780.9811551.178332.12
56912.0865773.2911549.878323.08
56896.1165754.8311546.578301.38
56852.1965704.0711537.678241.71
56817.5865664.0811530.678194.69
56719.165550.2611510.678060.88
56571.3765379.5311480.677860.17
56444.665231.8711454.777686.58
Ocak-Temmuz 2025 MaaşıTemmuz-Aralık 2025 MaaşıMaaşa Gelen 5 Aylık ZamOcak-Temmuz 2026 Maaşı
56251.9565010.3811415.877426.2
56210.6964962.6911407.477370.14
56164.1164908.861139877306.86
55911.2464616.6211346.776963.29
55711.664385.911306.276692.02
55445.4264078.2711252.176330.42
55318.9963932.1511226.576158.64
55249.7863852.1711212.476064.61
55184.5663776.811199.275976.01
55122.0163704.5111186.575891.02
55114.0363695.2811184.975880.17
54995.5863558.3911160.975719.24
54982.2763543.0111158.275701.16
54978.2763538.3911157.375695.73
54789.2963319.981111975438.97
54638.8963146.1711088.575234.64
54610.9463113.8711082.875196.66
54590.9863090.811078.775169.54
54540.4163032.3511068.575100.83
53930.8562327.8910944.874272.66
53142.9661417.3210784.973202.2
52981.9261231.210752.272983.4
52941.9961185.0610744.172929.16
52782.2861000.4910711.772712.17
52232.6260365.2410600.171965.38
52039.6460142.211056171703.18
52015.6860114.5310556.171670.64
51670.9859716.1510486.271202.31
51434.0859442.3710438.170880.44
50885.7558808.6610326.870135.46
50875.158796.3510324.670120.99
50738.0258637.9310296.869934.75
Ocak-Temmuz 2025 MaaşıTemmuz-Aralık 2025 MaaşıMaaşa Gelen 5 Aylık ZamOcak-Temmuz 2026 Maaşı
47465.3354855.689632.765488.33
47400.1154780.319619.465399.73
47393.4654772.629618.165390.69
47298.9654663.419598.965262.31
47253.7154611.129589.765200.83
47063.3954391.169551.164942.25
47042.154366.559546.864913.32
46974.2254288.11953364821.11
46956.9254268.119529.564797.59
46920.9954226.589522.264748.77
46420.5753648.259420.664068.88
46351.3653568.279406.663974.86
46328.7453542.12940263944.12
46212.9553408.39378.563786.8
46097.1653274.49935563629.49
46081.1953256.039351.863607.79
46059.8953231.429347.463578.86
46049.2553219.119345.363564.39
46039.9353208.359343.463551.73
45965.453122.219328.363450.47
45930.853082.229321.263403.46
45918.8253068.389318.863387.18
45908.1753056.079316.663372.72
45713.8652831.519277.263108.72
45590.0852688.469252.162940.55
45556.8152650.019245.362895.35
45671.2752782.299268.663050.86
45523.5452611.559238.662850.14
45409.0852479.289215.462694.64
45391.7852459.289211.862671.13
45386.4652453.139210.862663.9
45170.8552208.95916762370.96
Ocak-Temmuz 2025 MaaşıTemmuz-Aralık 2025 MaaşıMaaşa Gelen 5 Aylık ZamOcak-Temmuz 2026 Maaşı
45152.2252182.429163.262345.65
45132.2552159.359159.262318.53
45079.0252097.829148.462246.2
45049.7452063.989142.462206.42
45043.0852056.299141.162197.38
44887.3751876.339109.561985.81
44638.4951588.7905961647.68
44205.9451088.818971.261060.01
44111.4550979.6895260931.62
43905.1650741.198910.260651.35
43887.8650721.28906.660627.84
43862.5750691.978901.560593.48
43708.1950513.558870.260383.73
Temmuz-Aralık 2025 MaaşıMaaşa Gelen ZamZamlı MaaşEk ÖdemeOcak-Temmuz 2026 6 Aylık Zamlı Maaş
151301.1926568.5177869.687114.79185084.47
150556.1426437.7176993.807079.75184173.55
150360.6926403.3176764.027070.56183934.58
149919.6726325.9176245.567049.82183395.38
148798.7526129.1174927.806997.11182024.92
148189.0026022.0174210.996968.44181279.43
146974.5325808.7172783.266911.33179794.59
146919.4025799.0172718.456908.74179727.19
145178.7225493.4170672.106826.88177598.98
144595.7025391.0169986.716799.47176886.18
144290.0025337.3169627.326785.09176512.41
144031.0625291.9169322.926772.92176195.84
143533.2525204.4168737.696749.51175587.19
142256.9724980.3167237.296689.49174026.78
139275.0824456.7163731.786549.27170281.05
139168.1624437.9163606.096544.24170250.34
139069.6024420.6163490.236539.61170129.83
138092.3524249.0162341.366493.65168935.02
136872.8624034.9160907.746436.31167444.05
135867.2023858.3159725.496389.02166214.51
134973.4723701.3158674.826346.99165121.81
134195.0123564.6157759.656310.39164170.04
133511.7623444.7156956.436278.26163334.69
132369.1223244.0155613.146224.53161937.67
132207.0823215.6155422.656216.91161739.55
130882.3622982.5153865.306154.61160119.91
130412.9422900.5153313.456132.54159545.99
129774.8022788.5152563.256102.53158765.78
128889.4222633.0151522.406060.90157583.30
128082.5522491.3150573.856022.95156696.81
127041.8222308.5149350.365974.01155424.37
124068.2821786.4145854.675834.19151788.86
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL