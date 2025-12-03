Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2026 maaş zammı büyük oranda belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte zamlar kesinleşecek olsa da, Kasım ayı verisi belirleyici oldu:
5 aylık enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,56 olarak oluşmuştur. Bu zammın içerisinde yer alan enflasyon farkı ise yüzde 5,91'dir.
GÖREVDEKİ MEMURLARIN MAAŞLARI
|Ocak-Temmuz 2025 maaşı
|Temmuz-Aralık 2025 maaşı
|Maaşa gelen 5 aylık zam
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|119991.56
|138674.24
|24351.2
|164025.44
|116623.04
|134781.25
|23667.6
|159448.84
|115213.62
|133152.38
|23381.6
|157533.93
|113388.95
|131043.61
|23011.3
|155054.86
|111939.59
|129368.59
|22717.1
|153085.71
|110933.43
|128205.77
|22512.9
|151718.70
|109370.95
|126400.01
|22195.8
|149595.85
|109348.33
|126373.86
|22191.2
|149565.11
|107294.74
|124000.53
|21774.5
|146775.03
|107156.33
|123840.57
|21746.4
|146586.97
|106872.85
|123512.95
|21688.9
|146201.82
|106299.23
|122850.02
|21572.5
|145422.48
|106269.95
|122816.18
|21566.5
|145382.70
|103725.26
|119875.28
|21050.1
|141925.38
|102593.99
|118567.88
|20820.5
|140388.40
|102586.01
|118558.65
|20818.9
|140377.55
|102578.02
|118549.42
|20817.3
|140366.70
|99546.22
|115045.57
|20202
|136247.57
|98874.12
|114268.82
|20065.6
|135334.42
|97651.02
|112855.28
|19817.4
|133672.67
|94761.63
|109516.01
|19231
|129747.03
|94721.70
|109469.87
|19222.9
|129692.78
|94072.22
|108719.26
|19091.1
|128810.37
|92395.28
|106781.23
|18750.8
|126532.01
|89702.87
|103669.6
|18204.4
|122873.98
|88125.75
|101846.92
|17884.3
|120731.24
|88116.43
|101836.16
|17882.4
|120718.59
|88105.78
|101823.85
|17880.3
|120704.12
|87967.37
|101663.89
|17852.2
|120516.07
|87267.31
|100854.83
|17710.1
|119564.94
|86982.50
|100525.67
|17652.3
|119177.98
|85413.37
|98712.23
|17333.9
|117046.09
|Ocak-Temmuz 2025 Maaşı
|Temmuz-Aralık 2025 Maaşı
|Maaşa Gelen 5 Aylık Zam
|Ocak-Temmuz 2026 Maaşı
|85368.11
|98659.93
|17324.7
|116984.61
|85334.84
|98621.48
|17317.9
|116939.41
|84813.13
|98018.53
|17212.1
|116230.59
|84790.5
|97992.38
|17207.5
|116199.85
|83983.98
|97060.28
|17043.8
|115104.07
|83628.62
|96649.6
|16971.7
|114621.27
|82366.93
|95191.46
|16715.6
|112907.08
|81449.94
|94131.69
|16529.5
|111661.22
|80144.32
|92622.79
|16264.6
|109987.35
|80112.38
|92585.88
|16258.1
|109943.96
|78688.31
|90940.08
|15969.1
|107909.16
|78515.29
|90740.13
|15934
|107674.09
|78509.97
|90733.97
|15932.9
|107666.86
|78388.86
|90594
|15908.3
|107502.31
|78113.36
|90275.61
|15852.4
|107128.01
|76952.81
|88934.37
|15616.9
|105551.24
|75060.27
|86747.15
|15232.8
|102979.95
|73463.19
|84901.4
|14908.7
|100810.09
|73342.07
|84761.44
|14884.1
|100645.54
|73074.56
|84452.27
|14829.3
|100282.09
|71786.25
|82968.37
|14568.4
|98531.73
|71430.09
|82552.69
|14496.3
|98048.94
|71312.45
|82415.8
|14472.2
|97888.01
|71107.49
|82178.92
|14430.6
|97609.54
|69944.28
|80834.6
|14194.6
|96029.16
|69812.52
|80682.33
|14167.8
|95850.15
|69780.58
|80645.41
|14161.3
|95806.75
|69656.8
|80502.37
|14136.2
|95638.58
|69555.66
|80385.47
|14115.7
|95501.16
|68590.75
|79270.33
|13919.9
|94190.2
|67253.19
|77724.52
|13648.4
|92372.94
|67172.01
|77630.69
|13631.9
|92262.64
|Ocak-Temmuz 2025 Maaşı
|Temmuz-Aralık 2025 Maaşı
|Maaşa Gelen 5 Aylık Zam
|Ocak-Temmuz 2026 Maaşı
|66646.3
|77023.13
|13525.3
|91548.39
|65468.45
|75661.89
|13286.2
|89948.12
|65351.33
|75526.53
|13262.5
|89788.99
|65063.86
|75194.3
|13204.1
|89398.42
|64486.25
|74526.75
|13086.9
|88613.65
|64429.02
|74460.61
|13075.3
|88535.9
|64208.09
|74205.29
|13030.4
|88235.73
|64067.01
|74042.24
|13001.8
|88044.06
|64040.39
|74011.48
|12996.4
|88007.9
|63719.65
|73640.79
|12931.3
|87572.12
|63655.76
|73566.96
|12918.4
|87485.32
|63506.7
|73394.69
|12888.1
|87282.8
|63444.15
|73322.4
|12875.4
|87197.82
|62955.71
|72757.91
|12776.3
|86534.2
|62854.56
|72641.01
|12755.8
|86396.77
|62595.03
|72341.08
|12703.1
|86044.17
|62388.74
|72102.67
|12661.2
|85763.9
|62151.84
|71828.88
|12613.2
|85442.04
|62133.21
|71807.35
|12609.4
|85416.72
|60545.44
|69972.37
|12287.1
|83259.51
|60524.15
|69947.76
|12282.8
|83230.58
|60480.23
|69897
|12273.9
|83170.91
|60188.76
|69560.15
|12214.8
|82774.91
|60108.91
|69467.86
|12198.6
|82666.42
|60086.28
|69441.71
|12194
|82635.68
|59865.35
|69186.39
|12149.1
|82335.51
|59149.32
|68358.87
|12003.8
|81362.69
|59804.13
|69115.63
|12136.7
|82252.34
|59742.91
|69044.88
|12124.3
|82169.16
|59076.12
|68274.28
|11989
|81263.24
|58445.28
|67545.21
|11860.9
|80406.14
|59724.27
|69023.34
|12120.5
|82143.84
|Ocak-Temmuz 2025 Maaşı
|Temmuz-Aralık 2025 Maaşı
|Maaşa Gelen 5 Aylık Zam
|Ocak-Temmuz 2026 Maaşı
|58903.11
|68074.32
|11953.9
|81028.17
|58808.61
|67965.11
|11934.7
|80899.79
|58771.35
|67922.05
|11927.1
|80849.16
|58487.87
|67594.43
|11869.6
|80464.01
|58258.95
|67329.87
|11823.1
|80152.99
|58181.76
|67240.66
|11807.5
|80048.12
|58445.28
|67545.21
|11860.9
|80406.14
|59724.27
|69023.34
|12120.5
|82143.84
|58903.11
|68074.32
|11953.9
|81028.17
|58808.61
|67965.11
|11934.7
|80899.79
|58771.35
|67922.05
|11927.1
|80849.16
|58487.87
|67594.43
|11869.6
|80464.01
|58258.95
|67329.87
|11823.1
|80152.99
|58181.76
|67240.66
|11807.5
|80048.12
|57508.32
|66462.37
|11670.8
|79133.16
|57846.37
|66853.05
|11739.4
|79592.45
|57460.41
|66406.99
|11661.1
|79068.06
|57379.22
|66313.17
|11644.6
|78957.76
|57212.86
|66120.9
|11610.8
|78731.73
|57151.64
|66050.15
|11598.4
|78648.56
|57081.1
|65968.63
|11584.1
|78552.72
|57073.12
|65959.4
|11582.5
|78541.87
|57041.17
|65922.48
|11576
|78498.47
|56916.07
|65779.9
|11550.6
|78328.5
|56918.73
|65780.98
|11551.1
|78332.12
|56912.08
|65773.29
|11549.8
|78323.08
|56896.11
|65754.83
|11546.5
|78301.38
|56852.19
|65704.07
|11537.6
|78241.71
|56817.58
|65664.08
|11530.6
|78194.69
|56719.1
|65550.26
|11510.6
|78060.88
|56571.37
|65379.53
|11480.6
|77860.17
|56444.6
|65231.87
|11454.7
|77686.58
|Ocak-Temmuz 2025 Maaşı
|Temmuz-Aralık 2025 Maaşı
|Maaşa Gelen 5 Aylık Zam
|Ocak-Temmuz 2026 Maaşı
|56251.95
|65010.38
|11415.8
|77426.2
|56210.69
|64962.69
|11407.4
|77370.14
|56164.11
|64908.86
|11398
|77306.86
|55911.24
|64616.62
|11346.7
|76963.29
|55711.6
|64385.9
|11306.2
|76692.02
|55445.42
|64078.27
|11252.1
|76330.42
|55318.99
|63932.15
|11226.5
|76158.64
|55249.78
|63852.17
|11212.4
|76064.61
|55184.56
|63776.8
|11199.2
|75976.01
|55122.01
|63704.51
|11186.5
|75891.02
|55114.03
|63695.28
|11184.9
|75880.17
|54995.58
|63558.39
|11160.9
|75719.24
|54982.27
|63543.01
|11158.2
|75701.16
|54978.27
|63538.39
|11157.3
|75695.73
|54789.29
|63319.98
|11119
|75438.97
|54638.89
|63146.17
|11088.5
|75234.64
|54610.94
|63113.87
|11082.8
|75196.66
|54590.98
|63090.8
|11078.7
|75169.54
|54540.41
|63032.35
|11068.5
|75100.83
|53930.85
|62327.89
|10944.8
|74272.66
|53142.96
|61417.32
|10784.9
|73202.2
|52981.92
|61231.2
|10752.2
|72983.4
|52941.99
|61185.06
|10744.1
|72929.16
|52782.28
|61000.49
|10711.7
|72712.17
|52232.62
|60365.24
|10600.1
|71965.38
|52039.64
|60142.21
|10561
|71703.18
|52015.68
|60114.53
|10556.1
|71670.64
|51670.98
|59716.15
|10486.2
|71202.31
|51434.08
|59442.37
|10438.1
|70880.44
|50885.75
|58808.66
|10326.8
|70135.46
|50875.1
|58796.35
|10324.6
|70120.99
|50738.02
|58637.93
|10296.8
|69934.75
|Ocak-Temmuz 2025 Maaşı
|Temmuz-Aralık 2025 Maaşı
|Maaşa Gelen 5 Aylık Zam
|Ocak-Temmuz 2026 Maaşı
|47465.33
|54855.68
|9632.7
|65488.33
|47400.11
|54780.31
|9619.4
|65399.73
|47393.46
|54772.62
|9618.1
|65390.69
|47298.96
|54663.41
|9598.9
|65262.31
|47253.71
|54611.12
|9589.7
|65200.83
|47063.39
|54391.16
|9551.1
|64942.25
|47042.1
|54366.55
|9546.8
|64913.32
|46974.22
|54288.11
|9533
|64821.11
|46956.92
|54268.11
|9529.5
|64797.59
|46920.99
|54226.58
|9522.2
|64748.77
|46420.57
|53648.25
|9420.6
|64068.88
|46351.36
|53568.27
|9406.6
|63974.86
|46328.74
|53542.12
|9402
|63944.12
|46212.95
|53408.3
|9378.5
|63786.8
|46097.16
|53274.49
|9355
|63629.49
|46081.19
|53256.03
|9351.8
|63607.79
|46059.89
|53231.42
|9347.4
|63578.86
|46049.25
|53219.11
|9345.3
|63564.39
|46039.93
|53208.35
|9343.4
|63551.73
|45965.4
|53122.21
|9328.3
|63450.47
|45930.8
|53082.22
|9321.2
|63403.46
|45918.82
|53068.38
|9318.8
|63387.18
|45908.17
|53056.07
|9316.6
|63372.72
|45713.86
|52831.51
|9277.2
|63108.72
|45590.08
|52688.46
|9252.1
|62940.55
|45556.81
|52650.01
|9245.3
|62895.35
|45671.27
|52782.29
|9268.6
|63050.86
|45523.54
|52611.55
|9238.6
|62850.14
|45409.08
|52479.28
|9215.4
|62694.64
|45391.78
|52459.28
|9211.8
|62671.13
|45386.46
|52453.13
|9210.8
|62663.9
|45170.85
|52208.95
|9167
|62370.96
|Ocak-Temmuz 2025 Maaşı
|Temmuz-Aralık 2025 Maaşı
|Maaşa Gelen 5 Aylık Zam
|Ocak-Temmuz 2026 Maaşı
|45152.22
|52182.42
|9163.2
|62345.65
|45132.25
|52159.35
|9159.2
|62318.53
|45079.02
|52097.82
|9148.4
|62246.2
|45049.74
|52063.98
|9142.4
|62206.42
|45043.08
|52056.29
|9141.1
|62197.38
|44887.37
|51876.33
|9109.5
|61985.81
|44638.49
|51588.7
|9059
|61647.68
|44205.94
|51088.81
|8971.2
|61060.01
|44111.45
|50979.6
|8952
|60931.62
|43905.16
|50741.19
|8910.2
|60651.35
|43887.86
|50721.2
|8906.6
|60627.84
|43862.57
|50691.97
|8901.5
|60593.48
|43708.19
|50513.55
|8870.2
|60383.73
|Temmuz-Aralık 2025 Maaşı
|Maaşa Gelen Zam
|Zamlı Maaş
|Ek Ödeme
|Ocak-Temmuz 2026 6 Aylık Zamlı Maaş
|151301.19
|26568.5
|177869.68
|7114.79
|185084.47
|150556.14
|26437.7
|176993.80
|7079.75
|184173.55
|150360.69
|26403.3
|176764.02
|7070.56
|183934.58
|149919.67
|26325.9
|176245.56
|7049.82
|183395.38
|148798.75
|26129.1
|174927.80
|6997.11
|182024.92
|148189.00
|26022.0
|174210.99
|6968.44
|181279.43
|146974.53
|25808.7
|172783.26
|6911.33
|179794.59
|146919.40
|25799.0
|172718.45
|6908.74
|179727.19
|145178.72
|25493.4
|170672.10
|6826.88
|177598.98
|144595.70
|25391.0
|169986.71
|6799.47
|176886.18
|144290.00
|25337.3
|169627.32
|6785.09
|176512.41
|144031.06
|25291.9
|169322.92
|6772.92
|176195.84
|143533.25
|25204.4
|168737.69
|6749.51
|175587.19
|142256.97
|24980.3
|167237.29
|6689.49
|174026.78
|139275.08
|24456.7
|163731.78
|6549.27
|170281.05
|139168.16
|24437.9
|163606.09
|6544.24
|170250.34
|139069.60
|24420.6
|163490.23
|6539.61
|170129.83
|138092.35
|24249.0
|162341.36
|6493.65
|168935.02
|136872.86
|24034.9
|160907.74
|6436.31
|167444.05
|135867.20
|23858.3
|159725.49
|6389.02
|166214.51
|134973.47
|23701.3
|158674.82
|6346.99
|165121.81
|134195.01
|23564.6
|157759.65
|6310.39
|164170.04
|133511.76
|23444.7
|156956.43
|6278.26
|163334.69
|132369.12
|23244.0
|155613.14
|6224.53
|161937.67
|132207.08
|23215.6
|155422.65
|6216.91
|161739.55
|130882.36
|22982.5
|153865.30
|6154.61
|160119.91
|130412.94
|22900.5
|153313.45
|6132.54
|159545.99
|129774.80
|22788.5
|152563.25
|6102.53
|158765.78
|128889.42
|22633.0
|151522.40
|6060.90
|157583.30
|128082.55
|22491.3
|150573.85
|6022.95
|156696.81
|127041.82
|22308.5
|149350.36
|5974.01
|155424.37
|124068.28
|21786.4
|145854.67
|5834.19
|151788.86