Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2026 maaş zammı büyük oranda belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte zamlar kesinleşecek olsa da, Kasım ayı verisi belirleyici oldu:

5 aylık enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,56 olarak oluşmuştur. Bu zammın içerisinde yer alan enflasyon farkı ise yüzde 5,91'dir.