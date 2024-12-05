Vizyon 100 Platformu’nun İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) katkılarıyla hazırladığı 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi Sonuç Raporu açıklandı. Metal Yaka (YZ) ana temasıyla yaklaşık 500 CEO ve Genel Müdürün katılımıyla gerçekleşen zirvedeki 40 farklı sektörden 50 konuşmacının öne çıkan başlıkları ile şekillenen rapora göre; şirketlerin yapay zekayı daha çok ürün geliştirme ve risk yönetimi gibi işlevlerde kullandıkları ifade ediliyor. Zirvede öne çıkan 10 başlık içerisinde “Metal Yaka Dönemi”, “CEO’ların Dönüşümü” ve “Yapay Zekanın Etik Kullanımı” öne çıkan başlıklar oldu. Yapay zekadan en çok etkilenecek olan sektörler Sağlık, Finans ve Bankacılık, Ödeme Sistemleri, Sanayi ve Üretim, Perakende, E-Ticaret, Ulaşım ve Lojistik, Eğitim, Tarım ve Eğlenceden oluşurken, küresel yapay zeka pazarının 2030’a kadar 1,81 trilyon dolarlık bir büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Ayrıca yapay zekanın aynı süre içerisinde 133 milyon yeni iş alanı oluşturması da öngörülüyor.

Vizyon 100 Platformu’nun İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) katkılarıyla hazırladığı Ekim ayında Çeşme’de “Metal Yaka (YZ)” temasıyla gerçekleştirilen 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi Sonuç Raporu Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, Vizyon 100 Danışma Kurulu Üyesi ve FANUC Türkiye ve BDT Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, Vizyon 100 Danışma Kurulu Üyesi ve Lenovo Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ile Vizyon 100 Organizasyon Kurulu Başkanı Berkay Güner’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda açıklandı.

Zirvede yer alan 40 farklı sektörden 50 konuşmacının öne çıkan başlıkları 250 madde şeklinde raporda yer aldı. Zirveye katılan yaklaşık 500 CEO ve Genel Müdürle etkinlik esnasında yapılan birebir görüşmelerden notlar derlendi. Bu sayede 20’nin üzerinde öne çıkan başlık ve yapay zekâdan etkilenen sektörler belirlendi. Yaklaşık 40 yöneticiden oluşan Danışma Kurulu Üyeleri arasında yapılan anket çalışmasıyla elde edilen puanlama neticesinde Metal Yaka Dönemi, CEO’ların Dönüşümü, Kaliteli ve Doğru Veri, İnsan ve Yapay Zeka İşbirliği, Dönüşüm ve Liderlik, Sürdürülebilirlik, Verimlilik ve Hız, Birliktelikler ve Uzmanlıklar Dönemi, Yapay Zeka ile Üretimin Geleceği ve Yapay Zekanın Etik Kullanımı 10 başlık şeklinde sonuç raporunda yerini aldı.

İş dünyası yapay zeka ile ilgili ‘Mış’ gibi değil gerçekten bir şeyler yapmalı

Rapor sonuçlarına ilişkin değerlendirmeme bulunan Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, yapay zeka uygulamalarının hızla hayatımıza girdiği ve yaşamımızı değiştirmeye başladığı bugünlerde bu raporun iş dünyasında önemli etkiler oluşturması beklendiğini ifade etti. Fırsat ve tehditlerin yapay zeka uygulamaları ile birlikte gelmesinin iş dünyası açısından çok önemli olduğunu belirten Bülent Kutlu, “Yapay zeka uygulamaları sadece fırsatları değil önlem alınmaz ise ciddi tehditleri de içeriyor. Ekonomik düzenin ve toplumsal hayatın kökten değişmesinden bahsediyoruz. Bu şirketler ya da yöneticiler için sıradan bir gündem değil. Hepimizin hayatını, iş yaşantısını ve geleceğe bakışını derinden etkileyecek belki de önümüzdeki 10 yılda büyük oranda bunu konuşacağımız bir gündemden bahsediyoruz. Yapay zeka teknoloji gündemi değil ekonomi ve yaşam gündemidir ve hepimiz için büyük fırsatlar barındırmaktadır.” dedi. Rapor ile birlikte aslında iş dünyasına önemli uyarılarda bulunduklarını ifade eden Kutlu, “İş dünyası şöyle bir geri çekilmeleri, hangi gündemlerle uğraşıyoruz ve uğraştığımız gündem doğru gündem mi diye kendilerine sormalılar. Eğer gündemlerinde yapay zeka yoksa hızlıca dahil etmeliler. ‘Mış’ gibi değil gerçekten bir şeyler yapmalılar. Oyunun henüz başındayız ve şimdilik kaybedilen bir şey yok” dedi.

Sonuç Raporunda Öne Çıkan 10 Başlık

6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi Sonuç Raporu’nda öne çıkan 10 başlık şu şekilde sıralandı;

1. Metal Yaka Dönemi

2. CEO’ların Dönüşümü

3. Kaliteli ve Doğru Veri

4. İnsan ve Yapay Zeka İş Birliği

5. Dönüşüm ve Liderlik

6. Sürdürülebilirlik

7. Verimlilik ve Hız

8. Birliktelikler ve Uzmanlıklar Dönemi

9. Yapay Zeka İle Üretimin Geleceği

10. Yapay Zekanın Etik Kullanımı

Yapay zeka küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı sağlayacak

Yapay zekanın günümüzdeki ekonomik etkisi, sektörel kullanım alanları ve gelecekteki büyüme potansiyeline dair kapsamlı verilerden oluşan rapora göre; 2024 yılını 136,6 milyar dolarlık bir pazar değeriyle kapatması beklenen küresel yapay zeka pazarının, 2025 yılında 500 milyar dolara, 2030 yılına kadar ise yüzde 40’a yakın bir birleşik büyüme (CAGR) oranı ile 1,81 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Bunun yanı sıra 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı sağlaması öngörülen yapay zekanın, bu katkının 6,6 trilyon dolarını iş gücündeki verimlilik artışlarından, 9,1 trilyon dolarını ise tüketici talebindeki artıştan sağlayacağı kaydediliyor. Raporda yapay zekanın en çok kullanıldığı alanlar arasında ürün geliştirme, risk yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi yer alırken, yapay zekanın telekomünikasyon pazarında 2024 yılı sonunda 2,7 milyar dolar değerinde olması bekleniyor.

2030’a kadar 133 milyon yapay zekalı yeni iş oluşturulacak

2000 yılından bu yana yapay zeka ile ilgili startup sayısının 14 kat arttığı ifade edilen raporda, yapay zekanın 2030'a kadar 133 milyon yeni iş oluşturması öngörülüyor. Yapay zeka teknolojisi kullanan üretim şirketlerinin, geleneksel yöntemlerle çalışan rakiplerinden yüzde 12 daha iyi performans gösterdiğine vurgu yapılan raporda, çalışanların değişen iş piyasalarına uyum sağlamasına yardımcı olmak için yeniden beceri kazandırma programları, iş geçişi desteği ve eğitimin önemini ortaya çıkardığı sonucuna ulaşılıyor.

Yapay zeka verimlilik artışı sağlarken, iş süreçlerini de yeniden şekillendiriyor

Yapay zekadan en çok etkilenecek olan sektörler ise Sağlık, Finans ve Bankacılık, Ödeme Sistemleri, Sanayi ve Üretim, Perakende, E-Ticaret, Ulaşım ve Lojistik, Eğitim, Tarım ve Eğlenceden oluşuyor. Yapay zekanın en çok etkileyeceği sektörler, teknolojiye olan bağımlılıkları, veri kullanım yoğunlukları ve süreç otomasyonlarına olan ihtiyaçları nedeniyle belirginleşiyor. Yapay zeka bu sektörlerde verimlilik artışı sağlarken, aynı zamanda iş süreçlerini yeniden şekillendiriyor. Her sektör, yapay zeka teknolojilerini benimseyerek yeni fırsatlar elde ederken, aynı zamanda iş gücü ve iş yapış biçimlerinde dönüşüm yaşıyor.

Ülkeler yapay zekayı benimsemeye başladılar

Çin ve Hindistan, yüzde 40 ile en yüksek yapay zeka uygulanma oranlarına sahipken, bu ülkelerdeki sırasıyla yüzde 25 ile Güney Kore, yüzde 24 ile Avustralya ve yüzde 22 ile ABD takip ediyor. Yapay zekayı benimseme oranı yüzde 59 ile en yüksek olan ülke Hindistan olurken, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 58, Singapur yüzde 53, Çin yüzde 50, Avustralya yüzde 29, İspanya yüzde 28 ve Fransa yüzde 26.