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23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bayram öncesi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı soruları gündeme geldi. 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte yanıtı

22 Nisan 2024 | 14:59
Son Güncellenme: 22 Nisan 2024 | 15:11
23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, geleceğin emanet edileceği çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu aileleriyle doya doya yaşamalarını istediklerini belirtti.

Bakanlık olarak 23 Nisan dolayısıyla her türlü tedbiri aldıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 4 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılabilecek. Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN, ücretsiz hizmet verecek." 

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