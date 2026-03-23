23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için heyecan dorukta. Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından gelen bu anlamlı tarih, 2026 yılı takviminde tatil planı yapanlar için oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor.
23 Nisan 2026 Hangi Güne Denk Geliyor?
Bu yıl 23 Nisan, Perşembe gününe denk gelmektedir.
23 Nisan Tatil mi, Yarım Gün mü?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre:
23 Nisan Tam Gün Resmi Tatildir.
22 Nisan Çarşamba günü ise "yarım gün" değildir; mesai ve okullar normal düzeninde devam eder. Tatil sadece 23 Nisan Perşembe gününü kapsar.
Neler Kapalı Olacak?
Resmi tatil olması sebebiyle 23 Nisan Perşembe günü şu kurumlar hizmet vermeyecektir:
Okullar ve Üniversiteler: Tüm eğitim kurumları tatil olacak.
Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve vergi daireleri kapalı olacak.
Bankalar ve Borsalar: Tüm banka şubeleri ve Borsa İstanbul işlem görmeyecek.
Sağlık Ocakları (ASM): Kapalı olacak, hastanelerin ise sadece Acil Servis bölümleri hizmet verecek.
Tatil Hafta Sonu ile Birleşiyor mu? (4 Gün Tatil İhtimali)
23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, "Cuma günü de tatil olur mu?" sorusunu akıllara getiriyor:
Resmi Durum: Şu an için 24 Nisan Cuma günü resmi tatil ilan edilmemiştir. Okullar ve kamu kurumları Cuma günü normal işleyişine devam edecektir.
Bireysel Planlar: Pek çok çalışan, Cuma gününü yıllık izin kullanarak Perşembe'den Pazar'a kadar süren 4 günlük bir tatil köprüsü kurmayı planlıyor.
Bir Sonraki Durak: 1 Mayıs
23 Nisan'dan sonraki ilk resmi tatil ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olacak. 2026 yılında 1 Mayıs, Cuma gününe denk geldiği için kendiliğinden 3 günlük bir hafta sonu tatili fırsatı sunacak.