25 milyon TL yatırımla kapasiteyi büyütecek

Temmuz 17, 2019 0 Yorum 106 Okunma
25 milyon TL yatırımla kapasiteyi büyütecek

İzmirli Bambi Yatak, üretim tesisini 25 milyon TL’lik yatırım yaparak 30 bin metrekare büyütmeye hazırlanıyor.

Şirketin günlük 800 adet olan üretim kapasitesi bu yatırımla bin 200 adede kadar çıkacak. Bu yatırım sayesinde 200 kişilik de ek istihdam yaratılacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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