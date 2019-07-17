25 milyon TL yatırımla kapasiteyi büyütecek
İzmirli Bambi Yatak, üretim tesisini 25 milyon TL’lik yatırım yaparak 30 bin metrekare büyütmeye hazırlanıyor.
Şirketin günlük 800 adet olan üretim kapasitesi bu yatırımla bin 200 adede kadar çıkacak. Bu yatırım sayesinde 200 kişilik de ek istihdam yaratılacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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