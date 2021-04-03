Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 27 Mart-2 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde” dedi. Peki, yeni haritaya göre oransal olarak en çok koronavirüs vakası görülen iller hangileri? İşte detaylar:

Bakan Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 591,45, Ankara’da 272,79, İzmir’de 218,88 oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR… ÜÇ İLDE DE ARTIŞ VAR

20-26 Mart haftasında bu sayılar İstanbul’da 401.62, Ankara’da 184.29 ve İzmir’de 156.48’di. Her üç ilde de artış yaşandığı görülüyor.

Ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti.

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli; en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis olarak belirlendi.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Kovid-19 vaka sayısına göre illerin durumu şöyle: