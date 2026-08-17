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  • 3 bin 500 yıl sonra yeniden şekilleniyor: Ziyaretçiler o dönemi görebilecek

3 bin 500 yıl sonra yeniden şekilleniyor: Ziyaretçiler o dönemi görebilecek

Hattuşa Antik Kenti’nde yaklaşık 3 bin 500 yıllık Hitit mahallesinde gün yüzüne çıkarılan yapıların gelecek nesillere aktarılması için restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalarla tarihi yapıların korunmasının yanı sıra ziyaretçilerin Hitit dönemindeki şehir dokusunu daha iyi görebilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3 bin 500 yıl sonra yeniden şekilleniyor: Ziyaretçiler o dönemi görebilecek

Çorum’un Boğazkale ilçesinde bulunan Hattuşa Antik Kenti’nde, yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine tarihlenen Hitit mahallesindeki yapıların korunması için restorasyon çalışmaları sürüyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan antik kent, Hatti ve Hitit uygarlıklarından kalan eserlerin yanı sıra MÖ 6 binli yıllara kadar uzanan yerleşim izlerine ev sahipliği yapıyor.

1 Kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor

Kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor

Yaklaşık 7 kilometrelik surlarla çevrili antik kentin yerleşim alanı 2 kilometrekareye yayılıyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsünce yürütülen kazılarda, Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan Hattuşa'da Kalkolitik Çağ, Hitit öncesi, Hitit, Demir Çağı, Galat, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor.

2 Restorasyon çalışmaları sürüyor

Restorasyon çalışmaları sürüyor

Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında 2006'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda bir yandan yeni alanlarda kazılar gerçekleştirilirken diğer yandan geçmiş yıllarda ortaya çıkarılan yapıların korunmasına yönelik restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

Yöredeki taş duvar ustalarının da görev aldığı çalışmalarda, kazılarda ortaya çıkarılan yapıların duvarları, alandan elde edilen taşlar kullanılarak mevcut temelleri üzerinde yeniden örülüyor.

3 2022'de kazıları tamamlanan bölgede restorasyon çaışmaları

2022'de kazıları tamamlanan bölgede restorasyon çaışmaları

Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, AA muhabirine, bu yılki kazı sezonunda 2022'de kazıları tamamlanan Aşağı Şehir bölgesinde restorasyon çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

4 "Ziyaretçiler çalışma tamamlandığında bir Hitit mahallesini görmüş olacak"

"Ziyaretçiler çalışma tamamlandığında bir Hitit mahallesini görmüş olacak"

Restorasyonla hem kazı alanındaki yapıların korunmasını hem de ziyaretçilerin Hitit dönemindeki şehir dokusunu daha iyi anlayabilmesini amaçladıklarını belirten Schachner, şöyle konuştu:

"Aşağı Şehir'de 2022'ye kadar geniş çaplı kazılar yürüttük. Bu kazılarda bulunan mimari unsurları restore ediyoruz ve misafirlerin anlayabileceği bir onarım yapıyoruz. Bunu yapmak zorundayız yoksa gelen ziyaretçiler sadece bir taş yığını ile karşı karşıya kalır. 

Ziyaretçiler çalışma tamamlandığında bir Hitit mahallesini görmüş olacak. Burada güzel bir tamamlama yapılıyor. Sadece araştırma, kazı yapmak değil, aynı zamanda restorasyon yapmak, bulduklarımızı gelecek nesillere göstermek de bizim görevimiz."

5 "Çalışmaların yaklaşık yüzde 30'u restorasyona ayrıldı"

"Çalışmaların yaklaşık yüzde 30'u restorasyona ayrıldı"

Schachner, Hattuşa'daki çalışmaların yaklaşık yüzde 30'unun restorasyona ayrıldığını dile getirerek, antik kentin çok sayıda ziyaretçi ağırlaması dolayısıyla ortaya çıkarılan yapıların anlaşılır şekilde korunmasına önem verdiklerini belirtti.

6 "Burada kazı çukurlarını kazdığımız gibi bırakmıyoruz"

"Burada kazı çukurlarını kazdığımız gibi bırakmıyoruz"

Hattuşa'da 1960'lı yıllardan bu yana uygulanan bir restorasyon sistemi bulunduğuna dikkat çeken Schachner, şunları kaydetti:

"Burada kazı çukurlarını kazdığımız gibi bırakmıyoruz. Duvarlar, harçsız olduğu için dağılıp yok olurlardı. Dolayısıyla biz kazıdan elde edilen taşları ayıklıyoruz ve onlardan, bulunan temeller üzerinde taş duvarları yeniden örüyoruz. Kenarlarını ise toprakla dolduruyoruz ve böylece insanların görebileceği bir sistem ortaya çıkıyor."

7 İdari ve ekonomik işlevli yapılar da bulunuyor

İdari ve ekonomik işlevli yapılar da bulunuyor

Schachner, restorasyon çalışmalarının sürdüğü Aşağı Şehir'de Hitit kralının yakın çevresine ait binaların yanı sıra idari ve ekonomik işlevli yapıların bulunduğunu anlattı.

8 Deprem izlerine rastlandı

Deprem izlerine rastlandı

Bölgedeki yapılarda deprem izlerine rastladıklarını belirten Schachner, "Şehrin bu kısmı bir depremle son buldu." dedi.

9 Dönemin şehirleşmesi hakkında önemli bilgiler veriyor

Dönemin şehirleşmesi hakkında önemli bilgiler veriyor

Alanda daha önce kazılmış bir şehir kapısı bulunduğunu ifade eden Schachner, kapının önündeki büyük meydan ve kente ulaşan yolların, dönemin şehirleşmesi hakkında önemli bilgiler verdiğini söyledi.

10 3 bin 500 yıllık şehirleşmenin izleri ortaya çıkıyor

3 bin 500 yıllık şehirleşmenin izleri ortaya çıkıyor

Schachner, "Bize Milattan Önce 14'üncü yüzyıla kadar burada nasıl bir manzara, şehirleşme ile karşı karşıya olduğumuzu güzel anlatan bir şehir var." ifadesini kullandı.

11 Hitit surları da birkaç yılda bir onarılıyor

Hitit surları da birkaç yılda bir onarılıyor

Schachner, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2005'te özgün yapım tekniğine uygun olarak kerpiçten inşa edilen Hitit surlarının da restorasyon çalışmaları kapsamında birkaç yılda bir onarıldığını sözlerine ekledi.
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