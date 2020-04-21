Toplamda 3 fazdan oluşan nakdi destek ödemelerinde ilk faz ödemeleri 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. 19 Nisan 2020 tarihi itibariyle faz 2 ödemeleri başladı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilen sosyal yardımlarda 3. fazın başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz başvuruları hakkındaki duyuruyu Twitter hesabından yaptı. 3. faz sosyal yardım için başvuru yapmak gerekecek. Peki 3. faz sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının;

son hanesi “0” olanların Pazartesi,

“2” olanların Salı,

“4” olanların Çarşamba,

“6” olanların Perşembe

“8” olanların Cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi ve Pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında “#BirlikteBaşaracağız” etiketini kullandı.

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Sosyal yardım programının 3’üncü fazı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

3. FAZ SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

Bakan Selçuk; “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız.” dedi.