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  • 30 bin fidan ‘Texhibition İstanbul Hatıra Ormanı’nda Türkiye’ye can olacak

30 bin fidan ‘Texhibition İstanbul Hatıra Ormanı’nda Türkiye’ye can olacak

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, "Texhibition İstanbul fuarımız adına karbon ayak izini azaltmak amacıyla 10 bin ağaç dikerek hayata geçirdiğimiz hatıra ormanımıza, bu defa yanan ciğerimize merhem olması için 30 bin ağaç kampanyası başlattık” dedi.

23 Ağustos 2024 | 18:30
30 bin fidan ‘Texhibition İstanbul Hatıra Ormanı’nda Türkiye’ye can olacak

Ağustos ayı içerisinde Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde meydana gelen orman yangınları sebebi ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), harekete geçti. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz yaptığı açıklamada; “Türk tekstil sektörü olarak sadece yarattığımız katma değerde, üretimde ve ihracatta adımlar atmıyoruz. Sorumluluk bilincimizle hareket ederek, geçtiğimiz yıl Texhibition İstanbul fuarımız adına karbon ayak izini azaltmak amacıyla 10 bin ağaç dikerek hayata geçirdiğimiz hatıra ormanımıza, bu defa yanan ciğerimize merhem olması için 30 bin ağaç kampanyası başlattık.” dedi.

HER GELEN ZİYARETÇİ İÇİN 1 FİDAN

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz konuşmasında, “11 - 13 Eylül 2024 tarihleri arasında 500’ü aşkın nitelikli tekstil firmamızı, 30 bine yakın ziyaretçi ile buluşturacağımız Texhibition İstanbul fuarımız; ihracatçılarımız adına çok zor geçen 2024 yılında firmalarımıza en doğru katkıyı sağlayacağı gibi ülkemize de yetişen fidanlarımızla nefes aldıracak. Bu çerçevede her ziyaretçimiz için 1 fidanı toprakla buluşturacağız.” dedi.


TEXHIBITION İSTANBUL FUARI KÜRESEL MARKA OLMA YOLUNDA

Bir önceki dönem Texhibition İstanbul Fuarı; yerli ve yabancı tekstil sektörü ekosisteminden 25 bini aşkın nitelikli profesyoneli ağırladı. Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fuarlar Komitesi Başkanı Fatih Bilici; “Tekstil sektörümüzün 15 milyar dolarlık ihracat hedefine en doğru katkıyı, İTHİB olarak Texhibition İstanbul fuarımız ile sağlıyoruz. Fuarımız; sadece B2B görüşmelerinin yapıldığı bir platform değil, paneller, seminerler ve trend alanlarıyla sektörün tüm dinamiklerinin de ele alındığı kapsamlı bir merkez haline geldi. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki dönem de fuarımızı küresel marka yapma yolunda girişimlerimize devam edeceğiz.” dedi. 
 

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SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket
SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
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Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Borsa İstanbul’dan 4 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak
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