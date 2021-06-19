30 yaş üzeri vatandaşlar bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, 30 yaş üstü kişilerin bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini duyurmuştu.
Bakan Koca, Twitter hesabından, “Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler.” demişti.
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. (Aşıyı erteleyen büyükler de gençlerin arasına karışabilirler.)
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2021
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