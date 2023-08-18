31. WORLDFOOD İSTANBUL GIDA FUARI’NDA REKOR RAKAMLAR HEDEFLENİYOR

Sektördeki son yenilikleri ve gıda trendlerini sergileme ve keşfetme imkanı sağlayan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 6 – 9 Eylül 2023 tarihlerinde Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor.



Food Arena etkinlik alanında gıda sektörünün geleceğine yön veren konuların 50’yi aşkın uzman isim ve 20 farklı önder kurum ile mercek altına alınacağı fuarda, 60 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. 4 gün boyunca gerçekleştirilecek panellerde; ihracatta yeni pazarlar ve büyüme stratejileri, sürdürülebilir gıda, afetler sonrası kriz yönetimi, tedarik zincirinde yeni dönem uygulamaları, iyileştirici tarım uygulamaları, pazaryerleri ihracatı, yenilenebilir enerji ile gıdanın dönüşümü gibi sektörün yol haritasını belirleyen birçok farklı konu tartışılacak.



Bu yıl TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER); WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nın dünyada kendi alanındaki en etkin fuarlarından biri olması hedefiyle “Türkiye Gıda Platformu” adı altında güçlerini birleştirerek tarihi bir iş birliği ile gıda sektörünün çatı kuruluşlarını bir araya getiriyor. Türkiye fuarcılık sektörünün öncü kuruluşlarından ALZ Fuar da “İş Birliği Kuruluşu” olarak yer alıyor.



Birçok yeni ürünü ve en son teknolojileri gıda sektörüne tanıtmaya hazırlanan Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma platformu WorldFood İstanbul’da katılımcı ve ziyaretçiler; piyasadaki yenilikleri ve ürünleri görme, uluslararası ve yerli firmalara erişim, tedarikçilerle ve üreticilerle ilişkileri geliştirme fırsatlarını yakalarken aynı zamanda uzman isimler ve önder kurumlar ile 2024 gıda sektörünün gelişim seyrine tanık olma fırsatı bulacaklar.



Pınar Süt, Tahsildaroğlu, Malatyapazarı, Beyoğlu Çikolata, Nuh’un Ankara, Seyidoğlu Gıda, Bolçi Çikolata, Muratbey, Dardenel, Cafe Crown, Reis Gıda, Tayaş Gıda, Meysu, Tariş Üzüm, Sütaş ve Migros Ticaret A.Ş. gibi yüzlerce büyük katılımcı firmanın da yer alacağı fuarda, konferansların yanı sıra tematik fuar turları, ulusal ve uluslararası fuar katılımcısı firmaların mutfak atölyeleri, ünlü şefler ile gerçekleştirilecek reçete sunumları, tarif sohbetleri ve lezzet şovları da düzenlenerek, ziyaretçilere etkileşimli bir fuar deneyimi yaşatılacak.



Fuar Direktörü Semi Benbanaste, “2022 yılında WorldFood İstanbul’da, fuar öncesi hedeflenen “en az 1 milyar Euro’luk iş hacmi” hedefimizi yakaladık. Aynı zamanda katılımcıları; ziyaretçiler ve alım heyetleri ile buluşturan eşleştirme uygulamamız sayesinde 7.000’in üzerinde B2B toplantı gerçekleşti ve yeni iş birliklerine de imza atıldı. Her yıl olduğu gibi sunduğumuz fırsatları çeşitlendirerek bu rakamı artıracağız. Bu sene Azerbaycan, Brezilya, Fransa, Yunanistan, İsrail, Ürdün, Amerika, Katar, İngiltere, Güney Afrika, Sırbistan, Bulgaristan, Almanya, Kuveyt başta olmak üzere 80 ülkeden 800’e yakın yabancı satın almacıyı ağırlayarak 1,5 milyar euroluk bir iş hacmini hedefliyoruz. Aynı zamanda, VIP Alım Heyeti programı kapsamında, WorldFood Istanbul’a katılan tüm katılımcılarımızı, ziyaretçiler ve profesyonel satın almacılar ile ücretsiz eşleştirme uygulamamız ICA Connect ile bir araya getiriyoruz. Bu yıl da fuarımız, bölgesinde ve dünyada iş hacmi oluşturarak, ticaret hareketliliğini, yerli üreticilerimizin ihracat potansiyellerini artırmak için fırsat sunmasının yanı sıra, aynı zamanda, fuar süresince gerçekleştireceğimiz oturumlarla, sektöre dair hedeflerin uzman isimler tarafından paylaşılarak Türkiye’nin gıda ve gıda teknolojileri sektörünün öngörüleriyle, “bölgesel ve uluslararası bir vizyon platformu” özelliğini güçlendirmeye devam edecek. ICA Events olarak yeni iş ve ortaklık fırsatları yaratmanın yanı sıra, aynı zamanda bilgi ve ilham dolu etkinlikleriyle verimli bir fuar deneyimi sunmaya hazırlandığımız 31. WorldFood İstanbul fuarında, dopdolu etkinlik programımız ve sektörden uzman isimler ile gerçekçi bir gelecek vizyonu sunarak, sektöre dair hedefler, sürdürülebilir yatırımlar, teknolojik gelişmeler ve ihracat odaklı projeler için yol gösterici pek çok konuyu sahnemize taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz.”



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