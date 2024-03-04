AFAD verilerine göre saat 21:38'de Çanakkale Yenice merkezli bir deprem meydana geldi. 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi. Depremin derinliği 10.44 kilometre...

TÜYSÜZ: BU DEPREM İSTANBUL İÇİN BİR TEHLİKE OLUŞTURMAZ

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında depremle ilgili yorumlarını paylaştı: Uzunca bir süredir Çanakkale Biga arasında bu depremler oluyor. Bir deprem fırtınası şeklinde devam ediyor, 1 ayı aşkın süredir farklı büyüklüklerde deprem yaşıyoruz. Bunu bir deprem fırtınası olarak adlandırmak sanırım yanlış olmayacaktır. Deprem fırtınaları genelde yıkıcı deprem üretmezler. Çoğu zaman küçük ve orta büyüklükteki depremlerden oluşurlar. Bu bölgede çok büyük bir yıkıcı deprem oluşturacak bir fay olmadığını biliyoruz. Bu anlamda bölgede daha büyük, yıkıcı bir deprem olacağını düşünmüyorum. Deprem fırtınalarında artçı/öncü çok belli olmaz. İç içe bir sürü deprem gelişir. Ayrıca bu bir deprem fırtınası şeklinde ise 5 ve 5 üzerine biraz çıkan depremlerin bölgede gelişmesi olağan. Çanakkale'ye oldukça uzak bir mesafede. Bu depremin olağan koşullarda hasar vermesini beklemem"

NEDEN ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ?

Tüysüz bu soru üzerine şunları söyledi: "Sığ bir deprem olduğu için geniş bir alanda hissediliyor. İstanbul'u geçin Edirne'ye kadar, güneyde İzmir'e doğuda da Bursa'ya kadar olan bir alanda hissedildiğini düşünüyorum. Aşağı yukarı 200 km bir çember içerisinde hissedildi. İstanbul'a uzaklığı 200 kilometrenin biraz altında. Ama bu depremin İstanbul için herhangi bir tehlike oluşturmadığının da altını çizmek lazım"

Tüysüz "Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Türkiye'nin her yeri deprem bölgesidir. Mutlaka bizim kendimizi depreme hazır hale getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.