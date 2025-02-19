ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 4 büyük spor kulübünün stadına 5G teknolojisi kurulacak

4 büyük spor kulübünün stadına 5G teknolojisi kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarına 5G teknolojisinin kurulacağını belirterek, "İlk test RAMS Park Arena'da Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

19 Şubat 2025 | 13:27
4 büyük spor kulübünün stadına 5G teknolojisi kurulacak

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 5G çalışmalarına Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini bildirdi.

Operatörlerin resmi talepte bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarında 5G teknolojisi kurulacak ve vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. İlk test ise Rams Park Arena'da, Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, halihazırda BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini anımsattı.

5G'nin test-deneme süreçlerinin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde 34 noktada devam ettiği bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlarımız da 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime ortak olabiliyor. 4 stadyum için operatörlerden resmi talepleri aldık. Bu başvuruları değerlendirdikten sonra hizmet sunum şartlarını belirleyeceğiz. Ardından gerekli altyapı tesis edilecek. 5G'yi İstanbul Havalimanı'nın ardından 4 büyüklerimizin statlarında vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. 2026'da da ülke genelinde hizmete almayı hedefliyoruz." AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bedelsiz kararı var
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Dün temettü kararı duyuran 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem yasağı
Tüpraş'tan (TUPRS) temettü açıklaması var: Rakam...
Aksa Akrilik'ten (AKSA) temettü kararı
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
GERİ
İLERİ
Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bedelsiz kararı var
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Dün temettü kararı duyuran 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem yasağı
Tüpraş'tan (TUPRS) temettü açıklaması var: Rakam...
Aksa Akrilik'ten (AKSA) temettü kararı
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL