ARA
Bist 100
9530,47
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,5259
0,4394%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7507
0,5416%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0683
0,0932%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2489,45
1,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 400 binden fazla kişi tespit edildi... Bakan Şimşek'ten 'pişmanlık' çağrısı

400 binden fazla kişi tespit edildi... Bakan Şimşek'ten 'pişmanlık' çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira ve ücret gibi gelirleri elde ettiği halde beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellefi tespit ettiklerini bildirerek, "Beyanname vermeyen mükelleflerimizi, ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

18 Nisan 2024 | 14:38
400 binden fazla kişi tespit edildi... Bakan Şimşek'ten 'pişmanlık' çağrısı

Şimşek, sosyal medya hesabından 2023 yılında elde edilen gelirlerin beyan edilmesine yönelik paylaşım yaptı.

Geçen yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellef ile ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefin gelir vergisi beyannamesi verdiğine işaret eden Şimşek, beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflere teşekkür etti.

Bakan Şimşek, beyanname vermeyen mükelleflere yönelik de çağrıda bulunarak, "Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız." görüşünü paylaştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2489,45 1,07%
  • ALTIN ONS 2380,44 0,81%
  • BIST 100 9530,47 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,276 -0,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37513 -0,14958%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,26 0,1011%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5259 0,4394%
  • EURO/DOLAR 1,0683 0,0932%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7507 0,5416%
  • STERLIN/DOLAR 1,24671 0,108%
Günün En Çok Okunanları
TCMB Başkanı Karahan: Ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik
Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?
Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”
“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda Powell etkisi
GERİ
İLERİ
TCMB Başkanı Karahan: Ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik
Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL