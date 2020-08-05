Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos Türkiye Günlük Koranavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu. Hastalarda zatürre oranı yüzde 8.4.
Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 219 bin 506 oldu.
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BAKAN FAHRETTİN KOCA’DAN MESAJ *
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter’dan paylaştığı mesajda “Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var” dedi.
Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/7k9FXbUvUC
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020
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