Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos Türkiye Günlük Koranavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu. Hastalarda zatürre oranı yüzde 8.4.

Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 219 bin 506 oldu.

BAKAN FAHRETTİN KOCA’DAN MESAJ *

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter’dan paylaştığı mesajda “Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var” dedi.