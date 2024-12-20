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5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması

Bankalardan KAP'a yapılan açıklamaya göre Galataport hisselerinin bankalara devri tamamlandı

20 Aralık 2024 | 09:59
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması

Galataport ve tüm kredi veren taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi yapıldığı duyurulmuştu.  Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'unun kredi veren bankalarca garame oranlarına göre devralınacağı belirtilmişti. Bugün ise 5 banka KAP'a  yapılandırma anlaşması kapsamındaki hisse devrinin gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamalarda edinilen finansal duran varlığın sermayesinin 47,06 milyar TL olduğu belirtildi. Açıklamalar şöyle:

  • Yapı ve Kredi Bankası: Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")'ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin 13,24'üne tekabül eden paylar devralınmıştır.
  • Garanti Bankası: Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")' ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin %12,28'ine tekabül eden paylar devralınmıştır.    
  • İş Bankası: Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")' ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin %7,18'ine tekabül eden paylar devralınmıştır.    
  • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası: Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")' ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin %5,23'üne tekabül eden paylar devralınmıştır.
  • QNB Bank: Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")' ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin 4,8'ine tekabül eden paylar devralınmıştır."
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5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Aralık)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
Yeni halka arz olan şirket, yatırım kararını duyurdu
19 Aralık borsada gün sonu rakamları
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
ASELSAN yeni satış sözleşmesini duyurdu
Dow Jones'ta 1974'ten bu yana bir ilk var
18 Aralık borsada gün sonu rakamları
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
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GERİ
İLERİ
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