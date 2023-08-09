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5 ilde yeniden yapılandırma başvuru süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "mücbir sebep hali" 30 Kasım'a kadar uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırma başvuruları 29 Şubat 2024'e kadar yapılabilecek.

09 Ağustos 2023 | 10:40
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5 ilde yeniden yapılandırma başvuru süresi uzatıldı

-Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" ile söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Depremlerin büyük hasar oluşturduğu Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar devamına ilişkin karar alınmıştı.

Mücbir sebep hali uzatılan illerde yeniden yapılandırma için 29 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Yapılandırılan tutarların ilk taksiti (peşin ödeme dahil) 31 Mart 2024'ün resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Nisan 2024'e, ikinci taksiti 30 Nisan 2024'e kadar diğer taksitler ise takip eden aylarda ödenebilecek.

Diğer taraftan, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç) ile Sivas'ın Gürün ilçesinde mücbir sebep hali 31 Temmuz'da sona erdiğinden, başvuruların 31 Ekim'e kadar yapılması ve birinci taksitin (peşin ödeme dahil) 30 Kasım'da, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekiyor.

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