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6 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kamu kurumları ile rektörlerin atanma ve görevden alınma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Eylül 2024 | 05:58
6 üniversiteye rektör atandı
  • Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ise Alparslan Çevik getirildi.
  • Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü de Yasin Akar oldu.
  • Aynı bakanlıkta bazı genel müdür yardımcılığı görevlerine de atamalar yapıldı.
  • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın ataması gerçekleştirildi.

Rektör atamaları

Bazı üniversitelere rektör atanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Buna göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı.
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Eyüp Debik getirildi.
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SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
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Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
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New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
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