65 yaş aylığı 2026 ne kadar oldu? Ocak ayı yaşlılık maaşı

TÜİK tarafından bugün (5 Ocak 2026) açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur maaş katsayısındaki artışın %18,61 (yuvarlama ile %18,60) olarak kesinleşmesi, sosyal yardım ödemelerinde de yeni bir dönemi başlattı.

2025 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) 65 yaş aylığı 4.952 TL olarak uygulanmaktaydı. 5.390 TL'lik baz rakam üzerinden gidildiğinde, yeni dönem rakamları şu şekilde güncellenmektedir:

2026 Ocak Sosyal Yardım Ödemeleri (Yeni Tablo)

Eski Tutar (Temmuz 2025): 5.390 TL

Zam Oranı: %18,61

Ocak 2026 Yeni Tutar: 6.393,07 TL