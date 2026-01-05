65 yaş aylığı 2026 ne kadar oldu? Ocak ayı yaşlılık maaşı

TÜİK tarafından bugün (5 Ocak 2026) saat 10.00'da açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) alan vatandaşlar için beklenen zam oranı resmileşti.
TÜİK tarafından bugün (5 Ocak 2026) açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur maaş katsayısındaki artışın %18,61 (yuvarlama ile %18,60) olarak kesinleşmesi, sosyal yardım ödemelerinde de yeni bir dönemi başlattı.
2025 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) 65 yaş aylığı 4.952 TL olarak uygulanmaktaydı. 5.390 TL'lik baz rakam üzerinden gidildiğinde, yeni dönem rakamları şu şekilde güncellenmektedir:
2026 Ocak Sosyal Yardım Ödemeleri (Yeni Tablo)
Eski Tutar (Temmuz 2025): 5.390 TL
Zam Oranı: %18,61
Ocak 2026 Yeni Tutar: 6.393,07 TL