24- 27 Şubat tarihlerinde, DEİK ve İstanbul PPPCoE, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 9’uncu kez düzenlenecek İstanbul KÖİ Haftası (PPP Week), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteği yanı sıra, başta Dünya Bankası olmak üzere, birçok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapacak.

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, “Bu sene, aralarında Umman, Moğolistan gibi ilk kez katılanların da olduğu 40’tan fazla ülkenin Kamu Özel Sektör İş Birliği (PPP) alanında uzman bürokratları İstanbul’da, ‘daha azıyla daha fazlası’ mottosuyla altyapı yatırımlarının geleceğini tartışacak” dedi.

Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) alanında, dünyanın en itibarlı etkinliği olarak gösterilen İstanbul PPP (KÖİ) Haftası, 40’tan fazla ülkeden profesyonelin katılımıyla, 24-27 Şubat tarihlerinde toplanacak. 2015 yılından bu yana, Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi ve DEİK organizasyonu ile düzenlenen etkinliğin 2025 mottosu; PPP: More with Less (KÖİ: Daha Azıyla Daha Fazlası) oldu. Hafta kapsamında, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, firma yetkilileri, akademisyenler, öğrenciler ve sektör profesyonellerinin yanı sıra; altyapı firmaları, uluslararası kurumlar ve mega proje temsilcilerinden oluşan 300’den fazla davetli, KÖİ modelini konuşacak.

İstanbul PPP Haftası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, İstanbul KÖİ Haftası’nın dünyanın dört bir yanından KÖİ alanındaki aktörleri, tek bir platformda açık diyalog içinde buluşturacağını söyledi. “Ekonomik kalkınma, sürdürülebilir gelecek, iklim krizi ve insan odaklı dönüşüm gibi konular bağlamında, modelin geleceği ve altyapı yatırımlarının yarınını tartışacağız” diye konuşan Aydın, hem farklı ülkelerin kamu görevlileri, hem firmalar hem de finans kuruluşlarının birada olması nedeniyle ciddi bir network imkânı sağlandığını da sözlerine ekledi.

Katılımı Öngörülen Ülkeler: Türkiye, Bosna-Hersek, Ukrayna, Slovakya, Bulgaristan, Polonya, Belarus, Letonya, Kosova, Litvanya, Romanya, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan Krallığı, Katar, Umman, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Kuveyt, Senegal, Kamerun, Fildişi Sahili, Fas, Mısır, Tunus, Cezayir, Sierra Leone, Nijerya, Mozambik, Moritanya, Etiyopya, Gabon, Güney Afrika, Tanzanya, Gambiya, Malezya, Afganistan, Bangladeş, Türkmenistan, Kırgızistan, Gürcistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Zimbabwe, Moğolistan.

