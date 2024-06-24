ARA
Bist 100
10737,56
-0,31%
Bist 100
Dolar/TL
32,8932
0,1696%
Dolar/TL
Euro/TL
35,2975
0,5004%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0731
0,3483%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2458,63
0,35%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AB'den, Rusya'ya karşı 14. yaptırım paketi

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14. yaptırım paketini kabul etti.

24 Haziran 2024 | 13:56
Son Güncellenme: 24 Haziran 2024 | 14:02
AB'den, Rusya'ya karşı 14. yaptırım paketi

AB Konseyi, Rusya'ya yeni yaptırımlar içeren 14'üncü paketin resmen kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, yeni paketle mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukların kapatılacağı, yaptırımların çevresinden dolaşmanın zorlaştırılacağı ve enerji alanına yeni tedbirler getirileceği belirtilerek, "Paket, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerden sorumlu 116 kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin yanı sıra çeşitli sektörel tedbirler içeriyor." ifadesi yer aldı.

Rusya LNG'sinin üçüncü ülkelere aktarılmasında AB tesislerinin kullanılmasının önleneceği kaydedilen açıklamada, "AB, Rus LNG'sinin AB topraklarında yeniden yükleme hizmetlerini yasaklayacak." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, AB yaptırımlarının atlatılmasını engelleyecek yeni tedbirlerin de alındığı, Rus askeri sistemlerinin gelişimi için önemli olan malların üçüncü ülkelere ihracatında tespit mekanizmaları getirileceği kaydedildi.

"AB Konseyi, Rusya Merkez Bankasının kısıtlayıcı önlemlerin etkisini ortadan kaldırmak için geliştirdiği özel bir finansal mesajlaşma hizmeti olan Finansal Mesajların Aktarımı Sistemi'nin SPFS kullanımını yasaklamaya karar verdi." ifadesi yer alan açıklamada, AB operatörlerinin Rusya dışında SPFS kullanan özel olarak listelenmiş kuruluşlarla işlem yapmasının da yasaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'ya katkıda bulunan bazı gemilerin AB limanlarına erişiminin yasaklanacağı bildirildi.

Rusya'ya hem sivil hem askeri (çift kullanımlı) teknoloji sağlayan 61 şirketin listelendiğine işaret edilen açıklamada, bazıları üçüncü ülkelerde bulunan söz konusu şirketlerin daha sıkı ihracat kısıtlamalarına tabi tutulacağına dikkat çekildi.

Bu paketle, AB ilk defa Rus LNG'sine yönelik kısıtlayıcı tedbir almış oldu.

AB, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uyguluyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2458,63 0,35%
  • ALTIN ONS 2324,86 0,18%
  • BIST 100 10737,56 -0,31%
  • DOLAR/JAPON YENI 159,545 -0,094%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36749 -0,14312%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,51 -0,6581%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8932 0,1696%
  • EURO/DOLAR 1,0731 0,3483%
  • EURO/TURK LIRASI 35,2975 0,5004%
  • STERLIN/DOLAR 1,26619 0,18119%
Borsa Haberleri
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
GERİ
İLERİ
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL