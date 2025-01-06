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AB Türkiye Delegasyonu: Türkiye, ETIAS'tan etkilenmeyecek

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Türkiye'nin, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) uygulamasından etkilenmeyeceği ve vizesiz giriş hakkına sahip Türk vatandaşlarının ETIAS'a başvurmalarının gerekmeyeceğini bildirdi.

06 Ocak 2025 | 19:11
Son Güncellenme: 06 Ocak 2025 | 19:13
AB Türkiye Delegasyonu: Türkiye, ETIAS'tan etkilenmeyecek

AB Türkiye Delegasyonu, ETIAS'a ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ETIAS'ın vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarının Şengen Bölgesi’ne veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kısa süreli (180 günlük süre içinde 90 gün) girişlerinde uygulanacak yeni bir seyahat şartı olduğu belirtildi.

Yolcuların seyahatlerinden önce ETIAS seyahat izni almaları gerekeceği kaydedilen açıklamada, sistem hayata geçtiğinde yolcuların ETIAS'ın resmi web sitesinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, ETIAS'ın bir vize olmadığı, elektronik bir seyahat izni olduğu vurgulanarak, şu bilgiler verildi:

"Türkiye vizeden muaf bir ülke olmadığı için Türk vatandaşları ETIAS kapsamına girmemektedir. Türk vatandaşlarının AB'nin dış sınırlarından geçmek için ETIAS seyahat iznine değil, vizeye ihtiyaçları olacaktır. ETIAS onlar için geçerli olmadığından, vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşlarının (örneğin diplomatik pasaport veya 'yeşil pasaport' sahipleri) ETIAS seyahat iznine başvurmaları gerekmeyecektir. Bu kişiler vizesiz ve ETIAS seyahat izni olmadan seyahat edebileceklerdir."

ETIAS'ın hayata geçmesinin, bir başka büyük ölçekli AB bilgi teknolojisi sistemi olan Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) faaliyete geçmesiyle bağlantılı olduğu aktarılan açıklamada, EES ile Şengen Bölgesi’ne kısa süreli kalış için seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş, çıkış ve giriş reddi işlemlerinin elektronik kayıtlarının tutulmasının ve bu sistemin pasaport damgalamanın yerine geçmesinin amaçlandığı kaydedildi.

4 Aralık 2024'te komisyonun EES'in aşamalı olarak faaliyete geçmesini sağlayacak bir tüzük teklifi sunduğu ve bu teklifin şu anda AB'nin ortak yasa koyucularının önünde olduğu belirtilen açıklamada, ortak yasa koyucular teklif üzerinde bir anlaşmaya vardıklarında, EES'in aşamalı olarak devreye sokulacağı aktarıldı.

Açıklamada, komisyonun EES'in mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçmesine imkan vermek için müzakerelerin hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inandığı, ETIAS'ın EES'in aşamalı olarak devreye alınmasının ardından mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçeceği bildirildi.

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