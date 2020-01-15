ABD-Çin ticaret anlaşması imzalandı
ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden müzakereler sonrasında birinci faz ticaret anlaşması imzalandı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imza attı.
Trump imza öncesi yaptığı açıklamada, Birinci faz anlaşmanın, Çin ile adil ticarette önemli bir adım olduğunu söyledi. Trump, Çin’e uygulanan vergilerin ikinci faz anlaşma imzalanırsa kaldıracağını açıkladı.
13 Aralık’ta açıklanan birinci aşama ticaret anlaşmasına göre Trump Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik yeni tarife planlarını askıya almayı kabul etmiş, bazı mevcut gümrük vergilerini düşürmüş, Pekin ise ABD’den tarım ürünü ithalatını artırmayı kabul etmişti.
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