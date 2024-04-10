ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 artması beklenen TÜFE, şubatta da 0,4'lük artış kaydetmişti.

Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 3,5 artarken, enflasyon eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun martta yüzde 3,4 olması yönündeydi. TÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 3,2 yükselmişti.

Barınma ve benzin fiyatlarındaki artış öne çıktı

Söz konusu dönemde barınma endeksi yüzde 0,4 benzin fiyatı yüzde 1,7 yükseldi. Barınma ve benzin fiyatlarındaki yükseliş, TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasına katkıda bulundu.

Enerji endeksi martta aylık yüzde 1,1, gıda endeksi yüzde 0,1 arttı. Ulaşım fiyatlarının da aylık yüzde 1,5 artması dikkati çekti.

Çekirdek enflasyon da beklentileri aştı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de martta şubat ayında olduğu gibi aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,8 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artması yönündeydi.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından piyasalarda oynaklık arttı

ABD'de martta beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimalini zayıflatmasıyla piyasalarda oynaklık arttı.

Ülkede bugün açıklanan enflasyon verileri, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta şubatta olduğu gibi aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,8 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda 3,7 artması yönündeydi.

Faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimali azaldı

Analistler, söz konusu dönemde benzin ve barınma maliyetlerindeki artışların etkisiyle beklenenden fazla artan tüketici fiyatlarının, Fed'in haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayıp başlamayacağı konusundaki şüpheleri artırdığını belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye geriledi.

Tahvil faizleri yükseldi

ABD'de enflasyon verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

Altının ons fiyatı söz konusu verinin ardından yüzde 0,4 azalışla 2.352 dolara gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,69 artışla 104,6 seviyesine çıktı.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,73 azalışla 1,078 seviyesine inerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan artışla yüzde 4,50'ye çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de mart ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimalinin zayıflamasıyla güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,57 azalışla 38.662,28 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 azalarak 5.167,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 kayıpla 16.104,01 puana düştü.

ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirmesiyle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.